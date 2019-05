Nach Betrugs-Skandal: Loredana sagt sämtliche Auftritte für 2019 ab

Luzerner Rapperin Loredana: «Ich habe kein Geld erpresst»

Die Rapperin Loredana Zefi aus Emmenbrücke LU, die ein Walliser Ehepaar um 700'000 Franken erleichtert haben soll, hat am Freitagnachmittag an einer Medienkonferenz in Pristina alle Vorwürfe abgestritten. Die 23-Jährige sagte, dass sie kein Geld erpresst habe.