Lozärner Fasnacht Darum hat die Stadt die Grabkerzen und den Sarg beim Fritschibrunnen entfernt Mit Blumen, Kerzen und gar einem Sarg gedachten Fasnächtler auf dem Luzerner Kapellplatz der abgesagten Fasnacht. Doch das Begräbnis wurde von der Stadt bald entfernt.

Der Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz um 6.00 Uhr morgens in der Altstadt von Luzern am Schmutzigen Donnerstag, 11. Februar 2021. Die Luzerner Fasnacht 2021wurde wegen der andauernden Corona-Pandemie offizell abgesagt und verboten. (KEYSTONE/Urs Flueeler) Urs Flueeler / KEYSTONE

(hor) Beim Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz hatten Fasnächtler am Schmudo-Morgen einen Sarg und mehrere Grablichter hingestellt, um auf diese Weise um die nicht stattfindende Fasnacht zu trauern:

Bild: Dominik Wunderli (11. Februar 2021)

Doch im Laufe des Vormittags liess die Stadt Luzern alles entfernen – zum Ärger verschiedener Fasnächtler. Stefan Geisseler, stellvertretender Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, erklärt:

«Im Bereich des Fritschibrunnens kam es vor allem in den früheren Morgenstunden zu grösseren Ansammlungen. Um dem vorzubeugen, wurde der Sarg entfernt, in Absprache mit der Luzerner Polizei.»

Die Fasnacht findet dieses Jahr wegen Corona nicht statt. Das Bild zeigt die Altstad rund um den Kapellplatz am Schmutzigen Donnerstag, wo normalerweis um diese Urzeit die Fasnacht mit dem Urkanll und tausenden Fasnächtler den Beginn der 5. Jahreszeit feiert. Einzelne Fasnächtler legen am Fritschi-Brunnen Kerzen und Blumen hin und feiern auf ihre bescheiden Art und Weise die Fasnacht. Dominik Wunderli (luzern, 11.02.2021)

Wie die Luzerner Polizei überdies am Freitag mitteilte, haben sich die Luzernerinnen und Luzerner am Schmutzigen Donnerstag grösstenteils diszipliniert an die Auflagen des Bundes gehalten. Wo normalerweise Zehntausende Fasnächtlerinnen und Fasnächtler fröhlich und ausgelassen feiern, waren nur wenige Personen und nur vereinzelt Kostümierte anzutreffen. Am Schmudo-Abend seien in der Stadt Luzern rund 200 Personen unterwegs gewesen. Von der Polizei auf die geltenden Bestimmungen hingewiesen, seien die meisten den Anweisungen gefolgt.

In wenigen Einzelfällen habe man wegen Verstosses gegen die Covid-19-Bestimmungen Ordnungsbussen ausstellen müssen. Zwei Personen wurden gemäss Mitteilung aufgrund ihres alkoholisierten Zustandes und ihres Verhaltens – Herumschreien und Anpöbeln von Personen – vorläufig festgenommen.