Lozärner Fasnacht «Es wird ziemlich unkontrolliert» – Kult-Ur-Fasnächtler setzen dieses Jahr auf Leiterliwagen statt grosse Fahrzeuge Egal ob die Umzüge stattfinden oder nicht: Die Kult-Ur-Fasnächtler backen dieses Jahr kleinere Brötchen. Der Präsident freut sich trotzdem riesig auf die kommende Fasnacht.

Sie sind ein Hingucker und für nicht wenige Fasnächtlerinnen und Fasnächtler das Highlight der fünften Jahreszeit. Die Kult-Ur-Fasnächtler mit ihren grossen, aufwendig gestalteten Wagen auf dem Weinmarkt. Auch an dieser Fasnacht sind die 14 Gruppen zwar unterwegs – aber individuell und ohne ihre grossen Wagen. Otti Joho, Präsident der Kult-Ur-Fasnächtler erklärt:

«Wir brauchen eine gewisse Vorlaufzeit zum Basteln unserer Sujets und Ende November sah es gar nicht nach Fasnacht aus, daher haben wir uns für eine alternative Durchführung entschlossen.»

So kennt man die Kult-Ur-Fasnächtler: Impression von ihrem Zügli am letzten regulären Rüüdig Samschtig in der Luzerner Altstadt. Bild: Corinne Glanzmann (22. Februar 2020)

Konkret geht jede Gruppe im «Sujet Charivari» an die Fasnacht, wie es Joho nennt. Will heissen: Man holt die Kostüme der letzten Jahre aus dem Estrich. Weiter verzichten die Kult-Ur-Fasnächtler diesmal auf grosse Wagen und setzen stattdessen auf Hand-, Leiterli- und umgebaute Kinderwagen. Zudem treten sie nicht gemeinsam auf, sondern jede Gruppe geht individuell an die Fasnacht.

Der Weinmarkt-Brunnen wird wieder eingekleidet

Das hat den Vorteil, dass die Mitglieder für ihr Aufkreuzen in der Altstadt keine Bewilligung brauchen. Denn sobald die Kult-Ur-Fasnächtler ihren Weinmarkt gemeinsam bespielen würden, liefe es unter Veranstaltung und diese müsste – Stand heute – über eine 3G-Pflicht und Einzäunung verfügen. Sollten die Coronamassnahmen per 17. Februar stark gelockert werden, stellt Joho ein Zügli mit den kleinen Wagen in Aussicht. So oder so werden die Kult-Ur-Fasnächtler den Weinmarkt-Brunnen heuer wieder mit Metall und ihren Emblemen einkleiden.

Der Weinmarkt-Brunnen während der Fasnacht – dieses Jahr wird er wieder wie gewohnt eingekleidet von den Kult-Ur-Fasnächtlern. Archivbild: LZ

«Jeder von uns ist frei und tut, was er möchte – es wird also ziemlich unkontrolliert und darauf freuen wir uns riesig», sagt Joho. Er sei sogar sehr gespannt, wer was anziehen werde. «Ich höre übrigens auch von manchen Musigen, dass sie Kostüme tragen werden, die man seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat», sagt Joho und fügt an:

«Ich würde mich zum Beispiel darüber freuen, wieder mal Röhregrende oder Fötzalichleider zu sehen.»

Die Kult-Ur-Fasnächtler würden dann nächstes Jahr wieder in gewohnter Manier mit grossen Wagen für Furore sorgen, sagt Joho und verspricht schon jetzt «Hammersujets».