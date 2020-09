Lozärner Fasnacht: Fötzaliräge nein, Mini-Tagwachen «in angepasstem Rahmen» ja Die Zunft zu Safran und die Wey-Zunft wollen ihre Tagwachen 2021 zwar durchführen, aber abgespeckt. Wie genau, wird von der Corona-Lage abhängen. Klar ist: Es wird am Schmudo keinen Fötzaliregen geben.

(hor) Die nächsten Corona-Opfer der Lozärner Fasnacht stehen – wie erwartet – fest: Die Tagwache der Zunft zu Safran am Schmudo und die Tagwache der Wey-Zunft am Güdismontag finden zwar statt, aber der «epidemiologischen Lage» angepasst, wie die beiden Zünfte am Freitag je in einer Medienmitteilung bekanntgegeben haben. Was das genau heisst, lassen die beiden Zünfte noch offen.

Klar ist einzig: Der traditionelle Empfang von Bruder Fritschi und der Fritschi-Familie durch tausende von Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern auf dem Kapellplatz mit «Fötzaliräge und Orangengewitter» wird nicht stattfinden können. Solche Bilder wie hier vom vergangenen Schmudo wird es also nicht geben:

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2020)

Auch die Begrüssung des Wey-Zunftmeisters mit seinem Gefolge auf dem Kapellplatz, auf dem traditionellen Wey-Zunftmobil mit anschliessendem Guuggenmusig-Corso sowie dem Organgenauswerfen am Güdismontag findet nicht statt – hier ein Schnappschuss von diesem Jahr:

Bild: Nadia Schärli

Entschieden wurde auch, dass das einzige Lozärner Fasnachts-Magazin, der KnallFrosch, im Februar wieder mit einer Auflage von 60‘000 Exemplaren in der Stadt Luzern und Agglomeration gratis vertrieben wird.