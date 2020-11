Luca Boog ist neuer Präsident der JCVP Kanton Luzern Elias Meier gibt das Präsidentenamt ab, Luca Boog übernimmt.

Neuer Präsident der JCVP Kanton Luzern: Luca Boog. Bild: PD

(rem) Luca Boog (20) aus Gunzwil tritt die Nachfolge von Elias Meier (30) aus Oberkirch an. Meier gibt das Amt nach drei Jahren ab, nachdem er im Frühling in den Gemeinderat von Oberkirch gewählt wurde. Beim neuen Präsident der JCVP Kanton Luzern steht «Chopf, Härz ond Verstand» in seiner politischen Arbeit an vorderster Stelle, wie er sich in einer Medienmitteilung zitieren lässt. Boog wurde einstimmig gewählt. Boog: «Unser Ziel ist ein Sitz im Luzerner Kantonsrat bei den Wahlen 2023».

Neben Boog wurde auch Andrea Kaufmann (21) aus Neudorf als Kassierin in den Vorstand gewählt. Aus dem Vorstand zurückgetreten ist Seraina Duss (26) aus Oberkirch.