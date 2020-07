Lucerne Blues Festival findet wegen Corona dieses Jahr nicht statt Der Verein Lucerne Blues Festival verzichtet auf die Durchführung sämtlicher Anlässe in diesem Jahr. Das nächste Festival findet vom 6. bis 14. November 2021 statt.

Festivalpräsident Martin Bründler wird erst im kommenden Jahr wieder internationale Blues-Künstler in Luzern begrüssen können. Bild: Philipp Schmidli (5. November 2019)

(zim) Es seien verschiedene Gründe, die dem Verein Lucerne Blues Festival und dem Organisationskomitee letztlich keine andere Wahl gelassen haben, als die Ausgabe 2020 nicht durchzuführen, schreibt der Verein in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Insbesondere die Entwicklung der Situation in den USA, wo die Mehrheit der am Festival auftretenden Künstler herkommt, sei derzeit schlicht nicht absehbar. Mit vielen dieser Künstler seien bereits Verträge für das ursprünglich vom 7. bis 15. November geplanten 26. Lucerne Blues Festival abgeschlossen worden.

Festivalpräsident Martin «Kari» Bründler wird in der Mitteilung folgendermassen zitiert:

«Die Ungewissheit betreffend der Gesundheit der Künstler, die Ein- und Ausreisebestimmungen in den USA sowie die Situation im Fluggeschäft stellen für unsere Organisation aber ein zu hohes Risiko dar.»

Der Verein wolle während des Festivals für die gesundheitliche Sicherheit aller Musikerinnen und Musiker, Besucherinnen und Besucher sowie allen anderen Mitwirkenden garantieren können. Das Publikum, die Wechsel zwischen den sechs Konzerten pro Abend, die Engpässe bei den Garderoben, beim Publikumseinlass, den Saaleingängen und sogar den Toiletten: Dies alles lasse eine solche Garantie einfach nicht zu.

Die geforderten Schutzkonzepte wie «Physical Distancing», Nachverfolgbarkeit von Personenkontakten (Contact Tracing) und Hygienemassnahmen einzuhalten, ist aus Sicht des Veranstalters bei Konzerten dieser Grössenordnung nicht möglich. Zudem sei auch nicht abzusehen, wie sich die Lage diesbezüglich im November präsentiert.

Möglichkeit eines kleinen virtuellen Blues Festivals wird geprüft

Dem Verein Lucerne Blues Festival ist es wichtig, den Anlass auch über dieses Krisenjahr hinaus in Zukunft durchführen zu können. Da jetzt die nötige Planungssicherheit fehle, bleibe nichts anders übrig, als die 26. Ausgabe des Lucerne Blues Festivals erst vom 6. bis 14. November 2021 stattfinden zu lassen. Die meisten der gebuchten Musiker hätten bereits zugesagt, dass sie auch ein Jahr später nach Luzern kommen werden.

Ganz auf den Blues will der Verein aber trotz Corona nicht verzichten. Es werde deshalb abgeklärt, ob vielleicht auf virtuellem Weg der Bluesfamilie ein kleiner Trost geboten werden könne.