Lucerne Festival Jetzt wird auf Luzerns Plätzen wieder gespielt und getanzt: Das Strassenmusikfestival ist eröffnet Nach einem Jahr Pause kann in der Stadt Luzern wieder ein richtiges Strassenmusikfestival stattfinden. Bis Ende Woche sorgen sechs Musikgruppen aus aller Welt für Stimmung.

Die Gruppe Volosi spielte am Dienstag auf dem Mühleplatz.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 24. August 2021)

Ein Sommer ohne Strassenmusikfestival? Das wäre für viele Luzernerinnen und Luzerner kaum vorstellbar. Doch letztes Jahr wäre es um ein Haar so weit gekommen – Corona erlaubte nur gerade ein Mini-Festival mit drei Gruppen im Stadthauspark. Natürlich hatte dies wenig gemein mit der ausgelassenen Stimmung, für die das Festival normalerweise auf Luzerns Strassen und Plätzen sorgt. Umso erfreulicher, dass dieses Jahr wieder ein richtiges Strassenmusikfestival mit allem Drum und Dran stattfinden kann. Am Dienstagabend ging es vor dem KKL, auf dem Mühlenplatz, Weinmarkt und Kornmarkt los.

Die Band SAffrAn! gibt ihre Musik auf dem Mühleplatz zum Besten.



Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 24. August 2021)

Die Musikgruppen stammen aus Europa, Afrika und Amerika. Darunter sind auch alte Bekannte: Die Hudaki Village Band aus der Ukraine sorgte bereits 2014 für Stimmung in Luzern.

Die Hudaki Village Band (Ukraine) hat sich der ukrainischen und Roma-Volksmusik verschrieben. Reinhören.

(Ukraine) hat sich der ukrainischen und Roma-Volksmusik verschrieben. Reinhören. Maestrale aus Ligurien bieten einen eigenen Sound mit Einflüssen aus Italien, Frankreich, Irland, Spanien und Südamerika.

aus Ligurien bieten einen eigenen Sound mit Einflüssen aus Italien, Frankreich, Irland, Spanien und Südamerika. Claudia Masika (Kenia) singt in der Sprache der Luo, begleitet von einer schweizerisch-afrikanischen Band. Reinhören.

(Kenia) singt in der Sprache der Luo, begleitet von einer schweizerisch-afrikanischen Band. Reinhören. Volosi (Polen) bestechen mit traditioneller Musik aus den Karpaten sowie mit Rock- und Jazz-Improvisationen. Reinhören.

(Polen) bestechen mit traditioneller Musik aus den Karpaten sowie mit Rock- und Jazz-Improvisationen. Reinhören. Die Mitglieder der Band SAffrAn! stammen aus Spanien, Italien, Frankreich und Österreich. Sie präsentieren eine eigenwillige Mischung aus 30-Jahr-Swing, Folk und Balkan-Sound, gewürzt mit Akrobatik und Tanz. Reinhören.

stammen aus Spanien, Italien, Frankreich und Österreich. Sie präsentieren eine eigenwillige Mischung aus 30-Jahr-Swing, Folk und Balkan-Sound, gewürzt mit Akrobatik und Tanz. Reinhören. Old Salt (USA/Belgien) befasst sich mit den Wurzeln der US-Volksmusik mit Bluegrass, New-Orleans-Jazz und Folk. Reinhören.

Die Gruppe Old Salt bei ihrem Auftritt am Dienstag auf dem Weinmarkt in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 24. August 2021)

Bis und mit Samstag täglich von 18 bis 22 Uhr auf dem Kornmarkt, Weinmarkt und Mühlenplatz (bei Schlechtwetter: unter der Egg statt Kornmarkt; Spreuerbrücke statt Mühlenplatz). Wer nach der Strassenmusik noch nicht genug hat, geht am besten in den Sentitreff, wo die Gruppen jeweils weiter spielen (genaues Programm: www.sentitreff.ch). Am Sonntag treten alle Gruppen auf dem Europaplatz vor dem KKL nochmals auf (12 bis 17.30 Uhr).

Die Konzerte des Strassenmusikfestivals sind gratis. Es wird jeweils eine Kollekte durchgeführt.

Die Konzerte auf den Strassen und Plätzen sind frei zugänglich. Es wird empfohlen, eine Maske zu tragen.