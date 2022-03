Gehörschutz ist zwingend notwendig

Ohropax sind en masse bereitgestellt. Bild: David von Moos

Der Kampfjet F-35A des US-Herstellers Lockheed Martin ist nach Angaben des VBS im Durchschnitt 3 Dezibel lauter als der F/A-18. Das bedeutet, dass er so laut ist wie zwei F/A-18, die miteinander starten. Die Schweizer Luftwaffe will jedoch die Lärmbelästigung so aufteilen, dass sie an allen Standorten vergleichbar mit dem Durchschnittswert der letzten 5 Jahre ist. So sollen in Emmen statt 3616 noch 1090 Flugbewegungen stattfinden – also 70 Prozent weniger.