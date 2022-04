Luga 2022 Der Streichelhof der Kaufmanns sorgt zum zehnten Mal für strahlende Kinderaugen Die Familie Kaufmann ist heuer wieder mit ihrem Streichelhof an der Luga vertreten. Mit dabei haben sie selbstgemachte Torte und aufmerksamkeitsbedürftige Tiere – darunter der altbekannte Esel Amadeus.

Der Hund kommt angerannt und die Zwergziege «spienzelt» aus dem Stall: Wer das Anwesen der Kaufmanns betritt, wird zugleich von einer Horde herziger Hoftiere begrüsst. In der Idylle der Surentaler Ortschaft Winikon bei Triengen betreibt die neunköpfige Familie rund um Tony und Anita Kaufmann-Rohrer einen Erlebnisbauernhof. Nach der coronabedingten Zwangspause sind sie dieses Jahr wieder mit Kind und Tier im Luga-Streichelhof anzutreffen – und das bereits zum zehnten Mal.

Die ganze Familie packt mit an

Als die Familie 2009 zum ersten Mal an der Luga teilnahm, war Anita Kaufmann schwanger mit ihren jüngsten Kindern, den Zwillingen Jana und Joris. Nun übernimmt die viertälteste Tochter bereits die Leitung des Streichelhofs an der Frühlingsmesse; Lorena Kaufmann (21) ist gelernte Schreinerin und absolviert derzeit auf dem Familienhof in Winikon eine Zweitausbildung in der Landwirtschaft. Sie sieht sich als Allrounderin: Noch bevor sie um 9 Uhr morgens das Gelände der Messe Luzern betritt, sorgt sie sich um die Tiere auf dem Hof und hilft bei der Tortenproduktion für das Luga-Beizli mit.

Bereits zum zehnten Mal ist die Familie Kaufmann mit ihren Tieren an der Luga. Dieses Jahr ist Tochter Lorena (21) für den Streichelhof verantwortlich. Bild: Boris Bürgisser (Winikon, 14. April 2022)

Dass die Familie die Luga und den Regelbetrieb auf dem Hof gleichzeitig stemmen kann, ist fest zugeteilten Verantwortungen und der Mithilfe vieler Menschen zu verdanken. Anita Kaufmann sagt:

«Für die Kinder ist die Luga heilig.»

So bemühen sie sich jedes Jahr darum, die Ferien so einzuteilen, dass sie unterstützen können. Auch hofübergreifend wird einander geholfen: Die Zusammenarbeit an der Luga sei super, betont sie. Man kenne sich unter den Ausstellenden und sorge sich um das gegenseitige Wohlbefinden – das spüre man auch von der Messeleitung. «Wie eine Familie» fühle es sich an, so Anita Kaufmann.

Mit Esel Amadeus und weiteren Herzensbrechern

In die Luga-Vorbereitung investieren die Kaufmanns viel Zeit: Den Lämmern bringen sie das «Schöppele» bei, die Tiere erhalten einen Gesundheitscheck, Logistik wird organisiert. Bereits vor der Messe hält die Familie ihre Tiere in den gleichen Gruppen, wie sie im Streichelhof zu sehen sind. So bleibt ihnen trotz der sich verändernden Umgebung etwas Vertrautes. Zudem sollen nur Tiere mitgenommen werden, die auch wirklich geeignet sind. Sprich: Nicht die Alten oder Scheuen, sondern jene mit einem grossen Aufmerksamkeitsbedürfnis.

Einst mit dem Lastwagen an der Luga angekommen, achtet in jedem Gehege eine Aufsicht für die Tiere. Ausserdem gibt es einen Bereich, in den sie sich zurückziehen können. Lorena Kaufmann sagt:

«Die Tiere können selber entscheiden, ob und wann sie gestreichelt werden wollen.»

Am Mittag erhalten sie zudem eine Auszeit, während der keine Besuchenden in die Gehege dürfen.

Der heimliche Star des Streichelhofs ist auch dieses Jahr wieder der Esel Amadeus. In vergangenen Jahren durfte er jeweils frei auf dem Gelände herumlaufen, wenn nicht gerade Hochbetrieb war – man kennt ihn also an der Luga. Wer ihn sucht, findet ihn höchstwahrscheinlich am Gemüsestand.

«Auch Nutztiere sind Lebewesen»

Neben dem Streichelhof betreibt die Familie Kaufmann an der Luga jeweils das «Tiergartenbeizli», wo sie selbstgemachte Kuchen, Torten, Chäswürstli und Fleischplättli anbieten. Dabei ist es ihnen wichtig, dass alles vom eigenen Hof oder aus der Region kommt. Mutter Anita erzählt: «Die Idee ist es, den Kreislauf zu schliessen.»

Generell will die Familie mit ihrem Hof zu einem besseren Bewusstsein für die Landwirtschaft beitragen. An der Luga können sie auch jenen einen Zugang ermöglichen, die selten auf dem Land sind. Lorena Kaufmann betont:

«Die Milch kommt nicht von der Migros.»

Und auch Vater Tony erwähnt, dass vielen Menschen der Bezug zu den Tieren fehle: «Auch Nutztiere sind Lebewesen.» Es sollen positive Gefühle mit auf den Weg gegeben werden, so Anita Kaufmann: «Wir wollen zeigen, dass Tiere etwas Schönes und Wertvolles sind.» Die Familie freut sich auf interessante Gespräche mit den Besuchenden.