Luga feiert bald ihr 40-Jahr-Jubiläum Die Zentralschweizer Erlebnismesse Luga öffnet in rund zwei Wochen auf der Luzerner Allmend ihre Tore. Vom 26. April bis am 5. Mai zeigen 450 Aussteller ihre Produkte; Sonder- und Unterhaltungsschauen ergänzen das Angebot. Auch dieses Jahr fehlen die beliebten Tiere nicht.

(sda) Die Luga findet zum 40. Mal statt und feiert das Jubiläum mit einem zehn Meter hohen Maibaum, wie sie am Donnerstag mitteilte. Je höher die Wagemutigen klettern, desto mehr Luga-Eintritte können sie einheimsen.

Der Gast an der diesjährigen Luga ist das Kompetenzzentrum Swissint. Seit 30 Jahren beteiligt sich die Schweiz an Uno-Missionen in Konfliktgebieten. Was es heisst, im Ausland einen friedensfördernden Einsatz zu leisten, macht die Swissint an der Luga erlebbar.

Besucherinnen und Besucher dürfen im nachgestellten Minenfeld selber Landminen ausfindig machen oder mit Soldaten eine virtuelle Patrouillenfahrt im Geländewagen unternehmen. Und auf dem Uno-Beobachtungsturm geniessen die Luga-Gäste nicht nur beste Aussicht, sondern haben die Gelegenheit, mit Soldaten über ihre Einsätze im Ausland zu sprechen.

Im Zentrum der Messe steht aber wie in den 39 Luga-Ausgaben zuvor der Marktplatz mit den Ausstellern, die ihre Produkte vorstellen. Erneut viel Platz hat die Landwirtschaft. Es gibt einen Bauernhof, einen Streichelhof und eine Kleintierschau.

Neuer Sinnesparcours

Eine weitere Sonderschau ist den legendären Stokys-Baukästen gewidmet. Und eine neue Sonderschau ist der Sinnesparcours. Mit allen Sinnen erleben Luga-Besucher die Milch- und Käseproduktion: Wie fühlt sich alter Käse an? Wie schmeckt Schafsmilch? Berufsfachleute und angehende Milchtechnologen zeigen ihr Handwerk.

Auf der Eventbühne kommt dieses Jahr die Musical Factory zu Auftritten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene zeigen Musical-Klassiker und machen Tanz- und Balletteinlagen. Weiter gibt es an der Luga Volksmusik sowie Jass- und Tanzveranstaltungen. Und viel Essen.

Die Luga kann auch abends besucht werden. Ab 16 Uhr gibt es das spezielle Fyrobig-Ticket. Und weil die Luga ihren 40. Geburtstag feiert, dürfen alle, die dieses Jahr ebenfalls 40 Jahre alt werden, gratis an die Messe. Der Lunapark ist bis jeweils mindestens 22 Uhr geöffnet.