Luga Jass-Weisheit an der Luga: «Da nützt der beste Partner nichts, wenn man keine Karten zieht!» Am LZ-Jass an der Luga haben sich 154 Frauen und Männer zum Schieber eingefunden. Viele Gesichter begegnen sich regelmässig an Jassturnieren. So auch der Sieger aus Willisau, der sich 4480 Punkte erspielte.

Trudy Amstutz und Marie-Theres Durrer bei der ersten Passe. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. April 2022)

Auch am Montagnachmittag, wenn es regnet, ist ein Luga-Besuch eine Option. Als Schlechtwetterprogramm und Alternative zum Lunapark eignet sich hierfür die Teilnahme am LZ-Jass in der Halle 1 prima. Genau dies taten 154 Frauen und Männer aus der ganzen Zentralschweiz.

Der Start war auf 13.30 Uhr angesetzt, Standblattausgabe war bereits um 11 Uhr. Es blieb also für alle genug Zeit, einen Augenschein an der Luzerner Frühlingsmesse zu erhaschen, bevor es an den Tischen ernst wurde. Wobei es ja nie richtig ruppig zur Sache geht, man will sich beim Kartenspiel ja amüsieren, so wie die vier Frauen am Tisch in der ersten Reihe beim Lift. Rund eine Stunde vor dem Turnierstart ist das Quartett bereits im Spielmodus. Natürlich wird nach jedem Spiel analysiert.

«Wer beim Geschobenen nur den Under der Trumpffarbe hat, spielt eine tiefe Karte aus, dann weiss der Partner, wo er sich befindet. So zumindest wird es in Nidwalden und Uri gespielt»,

sagt Marie-Theres Gander aus Beckenried zu ihrer Partnerin Trudy Amstutz aus Engelberg, notabene ohne ihr etwas vorzuwerfen. Nach dem Einspielen mussten sich die Vier trennen. Denn die Partnerinnen und Partner werden beim LZ-Jass zugelost. «Eigentlich schade, wir waren grad eine lustige Frauengruppe, jetzt werden wir auseinandergerissen», bemerkt Elisabeth Sigrist aus Meggen.

Elisabeth Sigrist aus Meggen (blauer Pullover) beim LZ-Jass an der Luga 2022. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. April 2022)

«Abwarten, das Spiel ist noch jung»

Allerdings hat es sich ergeben, dass Trudi Amstutz und Marie-Theres Durrer aus Kerns am selben Tisch verbleiben konnten. «Die Karten sind gut eingespielt, das passt», zeigte sich Amstutz zuversichtlich. Wie beim Einspielen waren sie und Durrer auch beim Turnier Gegnerinnen. Die Engelbergerin zog in den ersten paar Runden nicht die besten Karten. «Abwarten, das Spiel ist noch jung», beschwichtigte sie ihren Partner Sepp Christen aus Wolfenschiessen. Ganz rund lief es aber auch bei den nächsten Durchgängen nicht. Nach zwölf Spielen ‒ oder einer Passe ‒ schrieben sie 796 Punkte. Ihre Bilanz:

«Da nützt der beste Partner nichts, wenn man keine Karten zieht.»

Marie-Theres Durrer und Ruedi Schnieper hatten mit 1094 Punkten hingegen nichts zu klagen. «Wenn es viermal so viel zu schreiben gibt, sind wir zufrieden», sagt Schnieper, während er die Summe noch einmal kontrolliert. Marie-Theres Gander konnte in der ersten Passe 947 Punkte auf ihrem Konto verbuchen und Elisabeth Sigrist deren 1012. «In unserer Runde gab es vier Matches, wahnsinnig», so ihr Resümee.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. April 2022)

Die Antwort auf den uralten Witz folgte auf dem Tisch

Es ging grossmehrheitlich spassig, wenn auch konzentriert, zu und her an diesem Nachmittag. Denn die Jasserinnen und Jasser kennen einander von vielen Turnieren. Rund die Hälfte der Luga-Teilnehmenden nehmen gelegentlich an den Ausscheidungsturnieren der Zentralschweizer Jassmeisterschaft der «Luzerner Zeitung» und ihrer Regionalausgaben teil.

An einem Tisch fragt ein sichtlich bestens gelaunter Jasser seine Partnerin, ob sie gerne jasse. Als sie bejahte, meinte er: «Warum lernst du es dann nicht?» Die Antwort auf diesen uralten Witz folgte dann auf dem Tisch mit einem Match der Gegenpartei. Aber auch das konnte die Laune des Jassers nicht trüben. «Das kann passieren, aber mich dürft ihr nicht allzu ernst nehmen», sagte er lachend.

Gegen 17.30 Uhr wurde es dann aber doch noch richtig seriös, als Organisator Hansjörg Kaegi die Sieger bekanntgab. Mit 4480 Punkten holte sich der Willisauer Eduard Eichenberger den ersten Preis, einen Luxus-Wellnessaufenthalt im Solbadhotel Sigriswil. Die Frage, ob er die beachtliche Punktzahl dank guter Partner oder aufgrund von Kartenglück erzielen konnte, kommentierte der Mann, der bisher an allen Luga-Jass-Turnieren teilgenommen hat, mit einem Lachen:

«Aber nein, ich habe einfach gut gejasst.»