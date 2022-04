Luga-Lunapark «Crazy Mouse» fährt wieder – diese Bahn machte nicht zum ersten Mal Probleme Die Störung bei der Achterbahn auf dem Luga-Lunapark in Luzern ist behoben und die Wägeli sind wieder unterwegs. In Zürich musste die Feuerwehr sogar einmal Chilbi-Besucher von der «Crazy Mouse» evakuieren.

Zwei Girls sitzen am Mittwochmittag in einem Wägeli der «Crazy Mouse», gleich geht's los. Habt ihr keine Angst, nachdem die Achterbahn während dreier Tage stillstand wegen einer Störung? «Nein!» rufen sie und kichern. Insgesamt vier Wägeli mit je zwei Personen sind gerade gleichzeitig auf der ganzen Bahn unterwegs, alles scheint reibungslos zu laufen.

Die Wägeli auf der Achterbahn sind am Mittwoch wieder unterwegs. Bild: hor

Bereits seit dem späteren Dienstagnachmittag ist die «Crazy Mouse» wieder in Betrieb, wie Lisa Zanolla sagt. Sie organisiert zusammen mit ihrem Mann den Luga-Lunapark. Aufatmen heisst dies vor allem für den Betreiber der Bahn, den Schausteller Ahrend aus Deutschland. Denn die Bahn war vom Samstagmittag an ausser Betrieb, weil ein Relais-Schaltteil Probleme machte. Der Hersteller der Bahn musste mit dem Ersatzteil anreisen. Vom Luga-Start bis am Samstagmittag war die «Crazy Mouse» gelaufen. Für die Fahrgäste hatte laut Zanolla aber keine Gefahr bestanden.

Und hier der Videobeweis – jawohl, das Mäuschen fährt wieder:

Video: hor

Mutter und ihre Kinder mussten 45 Minuten ausharren

Es ist nicht das erste Mal, dass die «Crazy Mouse» Probleme macht: 2016 musste die Feuerwehr am Zürcher Knabenschiessen eine Mutter und ihre Kinder von der Achterbahn evakuieren. Deren Wägeli war mitten auf der Strecke stecken geblieben. Das Trio musste laut «Blick» 45 Minuten auf der Bahn ausharren. Die Panne hatte sich angekündigt, denn bereits eine Stunde vor dem Zwischenfall war die «Crazy Mouse» für rund zehn Minuten ausgefallen. Als Ursache vermutete die Polizei einen technischen Defekt. Über den Vorfall berichtete sogar der «Daily Mirror». (hor)