Luga Die SBB-Live-Band tritt an der Luga auf – warum sie gerne in Luzern spielt Die Musikerinnen und Musiker der SBB-Live-Band haben eines gemeinsam: Sie alle arbeiten bei der Bahn. Klarinettist und Lokführer Andreas Oberholzer erklärt, weshalb seine Band häufig in Luzern auftritt.

Das Blasorchester der SBB im Untergeschoss des Luzerner Bahnhofs. Bild: SBB

Lokführer Andreas Oberholzer aus St.Gallen spielt Klarinette in der SBB-Live-Band. Bild: PD

In einer gewöhnlichen Blasmusik stammen die Mitglieder meist aus demselben Dorf. Bei Ihnen arbeiten hingegen alle bei den SBB. Spricht man da in den Proben ständig über die Arbeit?

Die Bähnler sind ja schon ein bisschen ein eigener Schlag – genauso wie die Musikanten auch. Bei uns kommt beides zusammen. Man redet also über Musik, und natürlich auch über die Arbeit.

Bähnler haben oft unregelmässige Arbeitszeiten. Findet man da überhaupt gemeinsame Probentermine?

Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich habe zum Beispiel letzte Nacht nach der Nachmittagsprobe bis 1.30 Uhr gearbeitet. Unsere Probenphasen sind jeweils intensiv – meist gibt es acht Proben und acht Konzerte im Jahr. Die Termine sind jeweils lange im Voraus bekannt. Man kann sich die entsprechenden Tage dann frei halten.

Sie müssen Ferientage beziehen, um bei der SBB-Live-Band mitzuspielen?

Teilweise ja. Ein Teil wird aber auch als Arbeitszeit vergütet, wofür wir sehr dankbar sind.

Welches musikalische Niveau muss man mitbringen, wenn man als Bähnler in der SBB-Live-Band mitspielen will?

Die Anforderungen sind hoch. Wir erwarten, dass die Leute super vorbereitet zu den Proben kommen. Man muss die Stücke vorher zu Hause intensiv üben.

Muss man vorspielen, bevor man aufgenommen wird?

Ja, normalerweise schon. Seit neustem haben wir aber einen Spezialfall im Korps: Ein Berufsmusiker hatte wegen Corona plötzlich keine Arbeit mehr. Jetzt arbeitet er als Zugbegleiter und hat sich für die Live Band beworben. Er musste natürlich nicht vorspielen, sondern wurde sofort aufgenommen.

Die SBB-Live-Band spielt auffallend oft in Luzern. Gefällt es Ihnen hier besonders gut?

Ja, das haben Sie richtig beobachtet. Dieses Jahr kommen wir dreimal nach Luzern: Neben der Luga treten wir am World Band Festival sowie an einer Veranstaltung zum 175-Jahr-Jubiläum der Eisenbahn in der Schweiz auf. Das ist nicht ganz zufällig: Luzern ist – neben Zürich und Bern – einer der wenigen Bahnhöfe, in denen man gut spielen kann. Wir treten jeweils im Untergeschoss auf, begleitet von Schiffshörnern und Lautsprecherdurchsagen. Wenn wir im Bahnhof spielen, ist dies immer auch ein Dank an die SBB-Kundschaft.