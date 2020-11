Lukas Elmiger zieht in den Hitzkircher Gemeinderat ein Im Zweikampf der beiden Altwiser Lukas Elmiger und Josef Höltschi setzt sich der CVP-Mann im zweiten Wahlgang deutlich durch.

Lukas Elmiger Bild PD

Just an seinem 40. Geburtstag schaffte Lukas Elmiger (CVP) die Wahl in den Hitzkircher Gemeinderat. Der Politneuling erzielte am Sonntag im zweiten Wahlgang 1019 Stimmen. Er setzte sich gegen den Altwiser Gemeindeammann Josef Höltschi-Christen durch (SVP, 653 Stimmen). Die Stimmbeteiligung betrug 42,51 Prozent.

Die zweite Ausmarchung fiel damit überraschend deutlich aus. Im ersten Wahlgang am 27. September erzielte Lukas Elmiger nur gerade 13 Stimmen mehr als Josef Höltschi.

Lukas Elmiger komplettiert den fünfköpfigen Hitzkircher Gemeinderat. Bereits im ersten Wahlgang wurden die drei bisherigen Hitzkircher Gemeinderäte Daniel Eugster (SP), Rebekka Renz (CVP) und Hugo Beck (FDP) sowie Gemeindepräsident David Affentranger (CVP) bestätigt. Lukas Elmiger – gelernter Schreiner und Projektleiter in einer Ladenbaufirma – übernimmt voraussichtlich das Bauamt von seiner Parteikollegin Rebekka Renz. Diese hatte im Vorfeld angekündigt, das Ressort Bildung der zurücktretenden Gemeinderätin Luzia Ineichen (CVP) zu übernehmen.

SVP appellierte vergeblich an die Konkordanz

Mit der Wahl von Lukas Elmiger bleibt die parteipolitische Zusammensetzung des Gemeinderats gleich (3 CVP, 1 FDP, 1 SP). Im Vorfeld der Wahl appellierte die SVP an die Konkordanz. Gemessen an der Wählerstärke bei den Eidgenössischen und den Kantonsratswahlen hätte die Volkspartei Anspruch auf einen Sitz. Sie verpasste es allerdings erneut, zum ersten Mal in die Hitzkircher Exekutive einzuziehen.

Bereits vor dem zweiten Wahlgang war klar, dass der neue Ortsteil Altwis im Rat vertreten sein wird. Zur Erinnerung: Im Frühling hat die Altwiser sowie die Hitzkircher Stimmbevölkerung einer Gemeindefusion deutlich zugestimmt. Der Zusammenschluss wird auf Anfang 2021 vollzogen.