LUKB verzeichnet im ersten Quartal Gewinnrückgang wegen Coronakrise Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat im ersten Quartal 2020 wegen der Börsenturbulenzen rund um die Coronakrise einen deutlichen Gewinnrückgang erlitten. Die Strategieziele 2020 hat sie dennoch im Blick.

Die Luzerner Kantonalbank, LUKB, aufgenommen am Dienstag, 19. August 2014, in Luzern. Wie die Luzerner Kantonalbank heute bekannt gab, hat sie im ersten Halbjahr 2014 von einem weiter verbesserten Zinsgeschaeft profitiert und den Gewinn erhoehen koennen. (KEYSTONE/Sigi Tischler) Sigi Tischler / KEYSTONE

(sda/awp) Die Kantonalbank konnte zwar in den ersten drei Monaten des Jahres die meisten Ertragskomponenten steigern, wie dem am Dienstag veröffentlichten Quartalsbericht zu entnehmen ist. Wegen dem Börseneinbruch im März 2020 erlitt sie aber einen Buchverlust auf den eigenen Finanzanlagen in der Höhe von fast 16,7 Millionen Franken.

In der Folge sank der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung um 14,9 Prozent auf 50,5 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein um 7,4 Prozent tieferer Konzerngewinn von 46,9 Millionen Franken.

Besseres Zinsgeschäft

Im wichtigsten Geschäftsbereich, dem Zinsengeschäft, konnte die LUKB über die drei Monate den Nettoerfolg um 3,3 Prozent auf 89,5 Millionen Franken steigern. Dabei profitierte das Institut nicht zuletzt von einem deutlich rückläufigen Zinsaufwand.

Deutlich zulegen konnte die Bank zudem im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+11,5 Prozent auf 26,9 Millionen Franken). Im Handelsgeschäft resultierte gar eine Zunahme um 57 Prozent auf 10,5 Millionen Franken. Wegen der Bewertungskorrekturen der eigenen Finanzanlagen fiel der gesamte Geschäftsertrag dennoch um 6,5 Prozent unter dem Vorjahreswert aus.

Den Geschäftsaufwand konnte die Kantonalbank derweil mit 59,2 Millionen Franken stabil halten. Dabei wurde ein etwas gestiegener Personalaufwand durch einen rückläufigen Sachaufwand kompensiert.

Langsamerer Geldzufluss

Die Bilanzsumme der Kantonalbank legte per Ende März auf 44,8 Milliarden Franken zu und lag damit um 5,3 Prozent über dem Wert von Ende 2019. Dabei konnte die Bank im Hypothekargeschäft weiter zulegen: Die Hypothekarforderungen nahmen in den ersten drei Monaten des Jahres um 1,2 Prozent auf 29,2 Milliarden Franken zu.

Einen klaren Anstieg verzeichneten die weiteren Forderungen gegenüber Kunden, die sich per Ende März auf 4,4 Milliarden Franken beliefen (Ende 2019: 3,8 Milliarden Franken). Darin enthalten sind auch Covid-19-Überbrückungskredite in Höhe von 135 Millionen Franken.

Derweil verzeichnete die LUKB im ersten Quartal einen deutlich höheren Nettoneugeldzufluss von 388 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es 147 Millionen Franken gewesen. Dennoch verringerten sich die von der LUKB betreuten Kundenvermögen wegen der negativen Performance an den Finanzmärkten bis Ende März um 4,4 Prozent auf 29,6 Milliarden Franken.

Strategieziele 2020 im Blick

Für das Gesamtjahr 2020 erwartet die Kantonalbank nun einen Konzerngewinn «im Rahmen der Jahre 2016 bis 2019» - also in der Bandbreite zwischen 187 bis 205 Millionen Franken. Zuletzt war sie noch von einem Gewinn in der Grössenordnung des Jahres 2019 (205 Millionen Franken) ausgegangen.

Trotz der aktuellen Unsicherheiten wegen der Coronapandemie rechnet die Kantonalbank aber unverändert damit, dass sie die finanziellen Ziele für die Strategieperiode 2016 bis 2020 erreichen dürfte, betont sie. Darin berücksichtigt seien auch eine Zunahme beim Wertberichtigungsbedarf und Unsicherheiten bei der Bewertungsentwicklung von Finanzanlagen.