LUKS Kurz vor dem Zusammenschluss zwischen Luzern und Nidwalden: Geschäftsleitung des Spitals ist nun komplett Die zwei vakanten Stellen sind jetzt besetzt – just vor dem Zusammenschluss des Luzerner Kantonsspitals und des Spitals Nidwalden. Diese bilden ab dem 1. Juli eine gemeinsame Gruppe.

Im Hinblick auf den Zusammenschluss des Luzerner Kantonsspitals und des Spitals Nidwalden zur LUKS Gruppe hat der Spitalrat laut einer Medienmitteilung die beiden noch offenen Stellen in der Geschäftsleitung besetzt. Christoph Henzen wird neu Leiter Zentrum Luzern und Virginie Schubert Leiterin Regionen. Somit ist das neunköpfige operative Führungsorgan komplett.

Christoph Henzen arbeitet seit

23 Jahren am LUKS. Bild: PD

Der gebürtige Walliser Christoph Henzen ist seit 1997 am LUKS Luzern und seit 2005 Chefarzt für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie. Darüber hinaus leitet er seit fünf Jahren das Departement Medizin und ist somit bereits jetzt Mitglied der Geschäftsleitung LUKS. Der 60-Jährige wird weiterhin das Departement Medizin am Standort Luzern leiten und in einem reduzierten Pensum Patientinnen und Patienten behandeln.

Virginie Schubert arbeitete schon in Berlin, derzeit ist sie in Bülach tätig. Bild: PD

Virginie Schubert ist promovierte Ökonomin und studierte Biochemikerin und leitet seit zwei Jahren den Geschäftsbereich Operations Management des Spitals Bülach. Die 44-Jährige ist in dieser Funktion auch Mitglied der Geschäftsleitung. Davor war sie im Spital Uster wie auch bei der Charité in Berlin tätig. Die gebürtige Kanadierin und Französin tritt die Stelle der LUKS Gruppe per 1. Dezember an. Bis dahin vertritt Benno Fuchs, CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung der LUKS Gruppe, die Leitung Regionen ad interim. (zgc)