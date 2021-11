Luks Sursee Neuer Leiter der Notfallstation und Co-Chefarzt Innere Medizin Hans Matter übernimmt den Posten per 1. November. Er bringt viel A

Hans Matter, der neue Leiter interdisziplinäre Notfallstation und Co-Chefarzt Innere Medizin am LUKS Sursee. Bild: PD

Die Geschäftsleitung des Luzerner Kantonsspitals (Luks) hat Hans Matter per 1. November zum Leiter der interdisziplinären Notfallstation und als Co-Chefarzt Innere Medizin am Luks Sursee gewählt, wie das Spital mitteilt. Hans Matter studierte und doktorierte an der Universität Zürich in Humanmedizin.

Von 2005 bis 2009 war er im Notfallzentrum am Spital Limmattal als Ärztlicher Leiter der Interdisziplinären Notfallstation tätig und leitete dieses von 2010 bis 2021 als Chefarzt. Von 2012 bis 2014 stand er der Schweizerischen Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin als Präsident vor. (sok)