Luthern: Zweiter Wahlgang ist nötig – wegen sechs Stimmen Stefan Alt (SVP) und Lukas Lustenberg (CVP) verpassen das absolute Mehr und damit die Wahl in den Gemeinderat. Es kommt zu einem zweiten Wahlgang.

Die drei bisherigen CVP-Gemeinderäte Hans Peter, Alois Huber und Elisabeth Peter-Blum schaffen die Wiederwahl in Luthern. Auch der neu angetretene Martin Bucher (FDP) schafft den Sprung in den Gemeinderat. Dagegen verpasst CVP-Kandidat Lukas Lustenberg die Wiederwahl. Der neu kandidierende SVP-Kandidat Stefan Alt bleibt ebenfalls aussen vor. Somit kommt es in Luther zu einem zweiten Wahlgang.

Die Resultate im Überblick:

* bisher im Amt. gewählt abgewählt

Mit einem Wert von 67,1 Prozent war die Wahlbeteiligung gewohnt hoch – noch höher als bei den Kantonsratswahlen vor Jahresfrist, wo sie bei 53,6 Prozent lag.

Die Gewählten im Bild: