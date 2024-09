Luzern 10 Jahre Swisspor-Arena: Spieler äussern sich begeistert, Fans hingegen kritisch Die Swisspor-Arena ist seit zehn Jahren in Betrieb. Hält sie, was man versprochen hat? Eine Umfrage bei denen, die es wissen müssen.

Jahmir Hyka traf am 7. August 2011 zum 1:1-Endstand gegen YB. Der erste FCL-Torschütze in der Swisspor-Arena hat nur positive Erinnerungen. Der heute 33-jährige albanische Angreifer, der derzeit wegen Corona nicht zu seinem Verein nach China reisen kann, sagt:

«Ich freue mich über das Premierentor. Luzern und die Fans bleiben immer in meinem Herzen.»

Claudio Lustenberger hatte acht Saisons seiner insgesamt 13 Jahre als FCL-Profi im neuen Stadion bestritten. Der Ex-Aussenverteidiger und heute 34-jährige Assistent von Cheftrainer Fabio Celestini sagt: «Die Swisspor-Arena hat für mich eine grosse Bedeutung, habe ich hier doch in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Fans grosse Emotionen erleben dürfen.» Und weiter:

«Deshalb hat sich das Stadion für mich fast zu meinem zweiten Wohnzimmer entwickelt.»

Markus Babbel, der deutsche Europameister von 1996 und ehemalige Spieler des FC Bayern München und FC Liverpool, trainierte den FC Luzern während über drei Jahren, von Mitte Oktober 2014 bis Anfang Januar 2018. Der heute 48-jährige Münchner spielte einst in den grössten und modernsten Stadien Europas und der Welt, trotzdem spricht der Ex-Bundesliga-Trainer sehr positiv vom «Schmuckkästchen» auf der Allmend:

«In der Swisspor-Arena riecht es nach Fussball, ich mochte die Heimspiele immer, die Leute sind nahe dran, das Stadion lebt.»

Babbel gefällt an der Luzerner Arena, dass sie ohne Schnickschnack auskomme. «Ein echtes, nicht steriles Fussballstadion.»

Kritischer beurteilen die Anhänger die Arena. Wir fragten unter anderem bei den Vereinigten FCL-Fanclubs (VFFC) nach, der 1986 gegründeten Vereinigung mit fünf Fanclubs aus Luzern, dem Entlebuch und Solothurn. «Architektonisch finden wir die Swisspor-Arena ein sehr schönes Stadion», sagt VFFC-Präsident Hugo Ottiger. Der 53-Jährige stellt aber auch fest:

«Uns Fans fehlt eine Begegnungszone. Der Charme des alten Stadions ging verloren. Damals gab’s noch ein Boccia-Stübli und eine Stadionbeiz.»

Unzufrieden findet er: «Früher hatten die Fans ein Stadion und die VIPs einen Container, heute haben die VIPs ein Stadion – und wir Fans nicht mal einen Container!»



Auch der 47-jährige Christian Wandeler sieht das Stadion in kritischem Licht. Er zählt zu den fundiertesten Kennern des FCL aus der Fanszene, geht seit 1980 an die Spiele und arbeitete früher bei der Fanarbeit Luzern. Wandeler: «Man hat sich mit der Zeit an das Stadion gewöhnt und seinen Platz darin gefunden. Die Identifikation mit der Arena fiel aber schwer und dauert immer noch an.» Er findet:

«Zu gross, zu glänzend, zu unpersönlich, zu kommerziell.»

Graffiti und blau-weisse Flächen würden sich Stück für Stück ein wenig Persönlichkeit erkämpfen. Überlegungsfehler bei der Planung stellt er fest: keine Stadionbeiz, kein Platz für ein Museum – und der Fanshop weit weg von den Zuschauerströmen.