Luzern: 420 provisorische Veloabstellplätze im ehemaligen Posttunnel Um die unbefriedigende Situation bei den Veloabstellplätzen entlang der Zentralstrasse zu entschärfen, haben die SBB und die Stadt Luzern und im ehemaligen Postbetriebstunnel 420 neue Veloabstellplätze geschaffen. Gleichzeitig stehen die Abstellplätze in der Velostation auf der Ostseite des Bahnhofes neu gratis zur Verfügung.

(zim/pd) 2017 haben sich die SBB und die Stadt Luzern darauf geeinigt, den Posttunnel so schnell wie möglich für die Veloparkierung zu öffnen. Am Montag, 1. Juli, wurden als Sofortmassnahme 420 provisorische Veloabstellplätze eröffnet, wie die Stadt Luzern mitteilt. Die Pendlerinnen und Pendler, die vom Hirschmattquartier den Bahnhof mit dem Velo anfahren, können ihr Velo im Posttunnel parkieren und durch die Personen- unterführung direkt auf das jeweilige Gleis gelangen, um auf den Zug umzusteigen. Bis zu einer allfällig definitiven Lösung ist der Zugang zu diesen Abstellplätzen nur über einfache Schieberinnen bei den Abgängen in der Zentralstrasse und in der Habsburgerstrasse möglich.

Gleichzeitig mit der Eröffnung dieser Veloabstellplätze stehen laut Mitteilung jene in der Velostation auf der Ostseite des Bahnhofes neu versuchsweise gratis zur Verfügung. Der Stadtrat will – wie in einem parlamentarischen Vorstoss gefordert – prüfen, ob dies einen Einfluss auf die Auslastung der Velostation hat, dies auch im Hinblick auf die für die Bahnnutzung besser gelegenen Velopark-plätze der geplanten Bike-and-Rail-Anlage im ehemaligen Posttunnel.

Ausbau auf 820 Plätze geplant

Im Januar 2019 hat der Grosse Stadtrat einen Sonderkredit von 1,27 Millionen Franken für die Planung einer Bike-und-Rail-Anlage mit Zufahrtsrampe im ehemaligen Posttunnel im Bahnhof Luzern genehmigt. Gegen diesen Kredit hat ein Komitee das Referendum ergriffen. Am 20. Oktober 2019 kann die Stimmbevölkerung der Stadt Luzern darüber abstimmen. Wird der Sonderkredit für die Planung der Bike-und-Rail-Anlage gutgeheissen, können gemäss Mitteilung die 420 provisorischen Veloabstellplätze im ehemaligen Posttunnel erhalten und 400 zusätzliche eingerichtet werden.

Für die geplante Zufahrtsrampe entfallen im Gegenzug in der Habsburgerstrasse 130 Abstellplätze. Der Bau der Zufahrtsrampe, die Tunnelverlängerung sowie der Neubau der Treppen- und Liftanlage auf der Seite Habsburgerstrasse machen auch deshalb Sinn, weil sie nach dem Bau des Durchgangsbahnhofes für den Fussverkehr weiter als hindernisfreier Zugang genutzt werden können. Somit ist der Bau der rund 7,5 Millionen Franken teuren Anlage wesentlich auch eine Vorinvestition für den Durchgangsbahnhof.