Luzern Ab morgen muss für das Parkieren im Stadtzentrum mehr bezahlt werden Morgen Mittwoch tritt das aktualisierte Parkgebührenreglement und damit die Erhöhung der Parkgebühren in Kraft. Dazu werden im September die Parkuhren neu programmiert und die Signaltafeln ausgetauscht.

Mit dem Konzept Autoparkierung wird die Parkierung insbesondere in der Innenstadt optimiert und neugestaltet. Die wichtigsten Massnahmen sind mehr Kurzzeitparkplätze fürs Gewerbe, weniger Strassenparkplätze für Anwohnerinnen und Anwohner, höhere Parkgebühren, ein strikteres Regime in der Altstadt sowie Massnahmen, die dafür sorgen, dass auf privatem Grund weniger Parkplätze gebaut und diese gemäss ihrem Zweck genutzt werden. Das schreibt die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

Parkplätze an der Sempacherstrasse in Luzern. Bild: Dominik Wunderli

Damit dies möglich wird, wurden verschiedene Reglemente angepasst. Die Diskussion im Grossen Stadtrat führte dazu, dass über das neue Parkplatzreglement und das geänderte Parkkartenreglement im Juni 2021 an der Urne entschieden wurde. Das Parkgebührenreglement mit der Erhöhung der Parkgebühren hingegen wurde im November 2020 vom Parlament verabschiedet. Alle angepassten Reglemente treten am 1. September 2021 in Kraft.

Damit das beschränkte Angebot an Strassenparkplätzen optimal genutzt und im Zentrum vor allem für kurze Parkvorgänge zur Verfügung steht, mit dem Ziel, dass Autofahrende für längere Parkierungsdauern im Stadtzentrum die Parkhäuser aufsuchen, werden die Parkgebühren erhöht. Neu beträgt der Tarif im Zentrum während 24 Stunden 3 statt wie bisher 2,50 Franken pro Stunde. In zentrumsnahen Orten und an Orten mit publikumsintensiven Freizeitangeboten und guter Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr werden grundsätzlich zwei Franken pro Stunde verlangt. Bei den kostenpflichtigen Parkplätzen in den Quartieren beträgt der Tarif von 7 bis 19 Uhr einen Franken pro Stunde. Weiterhin bleibt ein grosser Teil der Parkplätze in den Quartieren aber gebührenfrei und mit Parkscheiben bewirtschaftet.

Neuprogrammierung der Parkuhren erfolgt im September

Um die neuen Parkgebühren einführen zu können, müssen die meisten der zirka 275 Parkuhren neu programmiert und beschriftet werden. Zudem müssen zirka 65 Signaltafeln ersetzt werden. Diese Arbeiten werden im Verlaufe des September 2021 durchgeführt. Obwohl die Parkuhrenhersteller eng mit den Signaltafelmonteuren zusammenarbeiten, kann es vorkommen, dass die Parkzeitbeschränkung oder die Dauer der Gebührenpflicht auf den Signaltafeln und Parkuhren vorübergehend nicht übereinstimmen. Sollte dies der Fall sein, gelten die Angaben auf der Parkuhr.

Bereits am 2. und 3. September werden 16 zentrale Parkuhren auf verschiedenen Parkplätzen durch neue ersetzt. Dank des wachsenden digitalen Zahlverhaltens – über 40 Prozent der Parkgebühren werden per Twint bezahlt – wird die Zahl der Parkuhren am Alpenquai und auf der Eisfeldstrasse um total vier reduziert. (zim)