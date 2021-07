Luzern Alle Artikel der Sommerserie zum Thema Wasser In diesem Dossier finden Sie alle unsere Beiträge der Sommerserie zum Thema Wasser.

Das Reusswehr vom CKW Rathausen. Bild: Patrick Hürlimann (Emmen, 09. Juli 2021)

Wasser ist allgegenwärtig, es formt unsere Erde, hinterlässt seine Spuren. Jeder Mensch verbindet etwas anderes mit Wasser. Während die einen sofort an ihr nächstes Wassersportvergnügen denken, beheben andere die Schäden an ihren Häusern durch Unwetter und Hochwasser. Die einen halten sich am liebsten im und am Wasser auf, andere hingegen meiden das kühle Nass. Wir suchen Leserinnen und Leser, die uns ihre Erfahrungen mit dem Element Wasser schreiben. Was verbinden Sie mit Wasser, welche Erlebnisse im, am oder mit Wasser hatten Sie in Ihrem Leben? Lieben sie das Element oder sind sie gar wasserscheu? Teilen Sie uns ihre Erlebnisse per Mail unter kanton@chmedia.ch mit.