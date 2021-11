Luzern Augenoptikergeschäft Fielmann bezieht neuen Standort mit grösserer Ladenfläche in der Luzerner Altstadt Das Augenoptikergeschäft Fielmann zieht vom heutigen Standort an der Weggisgasse 36–38 auf die gegenüberliegende Strassenseite. Die Räume hier werden frei, weil PKZ Women an die Pilatusstrasse zügelt.

Jetzt ist klar, wer in die durch den Wegzug des Modegeschäfts PKZ Women frei werdenden Räumlichkeiten an der Weggisgasse 29 in der Luzerner Altstadt ziehen wird: Es ist das Augenoptiker-Fachgeschäft Fielmann. Dieses hat seine Verkaufsräume zurzeit auf der gegenüberliegenden Strassenseite an der Weggisgasse 36–38. Der Standortwechsel wurde von Janine Schmedes, Projektmanager Unternehmens- & Markenkommunikation der Fielmann AG, nun offiziell betätigt.

Nach Angaben von Schmedes soll der Umzug voraussichtlich im März 2023 erfolgen. Am neuen Standort könne man den Kundinnen und Kunden einen noch besseren Service und ein moderneres Einkaufserlebnis bieten, so Schmedes. Pluspunkte gemäss der Fielmann-Sprecherin sind ein neues Ladendesign, eine doppelte Ladenfläche, sowie zusätzliche modernst eingerichtete Untersuchungsräume sowie Beratungstische. Gleichzeitig wird die Hörakustik-Abteilung erweitert. Den bisherigen Standort an der Weggisgasse 36–38 wird Fielmann aufgeben, sobald der Umzug erfolgt ist. Fielmann ist eines der grössten Optikergeschäfte in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland hat über 850 Niederlassungen in diversen Ländern in Europa.

Das Modegeschäft PKZ Women zieht bereits im März 2022 von der Weggisgasse 3 an seinen neuen, grösseren Standort an der Pilatusstrasse 3. Die dortigen Räumlichkeiten werden durch die Geschäftsaufgabe des traditionsreichen Modehauses Kofler frei (wir berichteten).