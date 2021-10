Luzern Auto prallt in Reussbühl frontal in Stütze einer Ampel Eine Autolenkerin ist am Montag auf der Reusszopfstrasse mit der Stütze einer Lichtsignalanlage kollidiert. Sie Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der Unfall hat sich am Montag, 4. Oktober 2021, kurz vor 15 Uhr ereignet. Eine Autofahrerin war auf der Reusszopfstrasse in Reussbühl in Richtung Emmen unterwegs. Sie geriet dabei aus noch ungeklärten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Stütze einer Überkopflichtsignalanlage.

Das Auto ist nach dem Unfall nicht mehr fahrbar. Bild: Luzerner Polizei

Die Lenkerin verletzte sich dabei leicht und der Rettungsdienst brachte sie zur Kontrolle ins Spital, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Das Fahrzeug erlitt bei der Kollision Totalschaden. (spe)