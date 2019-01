Luzern: Autofahrer touchiert nach Sekundenschlaf Zaun Bei einem Selbstunfall ist ein Autofahrer am Donnerstagabend in Luzern mit einem Drahtzaun kollidiert. Er war für einen Moment eingenickt.

Das Auto fuhr auf die Gegenfahrbahn und dann in einen Zaun. (Bild: Luzerner Polizei)

Am Donnerstagabend fuhr ein Lenker um 17.45 Uhr auf der Thorenbergstrasse in Luzern Richtung Seetalplatz. Auf der Höhe Staldenhof geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wie die Luzerner Polizei mitteilt. In der Folge touchierte das Auto am linken Strassenrand einen Drahtzaun, der mit mehreren Stahlpfosten versehen war. Gemäss eigenen Aussagen war der Autofahrer kurz eingenickt.

Beim Selbstunfall wurde laut der Polizei niemand verletzt. Am Auto und am Zaum entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 17'000 Franken. (pd/dvm)

