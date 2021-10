Luzern Autolenkerin bei Kollision mit Lieferwagen verletzt – Polizei sucht Zeugen Am frühen Donnerstagmorgen sind auf der Alpenstrasse ein Auto und ein Lieferwagen miteinander kollidiert. Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstag, 21. Oktober, fuhr um zirka 6 Uhr ein Lieferwagenlenker in der Stadt Luzern von der Stadthofstrasse her in Richtung Alpenstrasse. Als er nach links Richtung Schweizerhofquai abbog, kam es zu einer Kollision mit einem Auto, welches auf der Alpenstrasse Richtung Schweizerhofquai fuhr. Die Autofahrerin wurde laut einer Meldung der Luzerner Polizei beim Unfall leicht verletzt.

Das Auto musste abtransportiert werden. Beim Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 8000 Franken.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere interessiert der Stand der Lichtsignalanlage zur Unfallzeit. Personen, welche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden. (zim)