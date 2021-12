Luzern Autos kollidieren auf Langensandstrasse – welche Ampel zeigte grün? Am Dienstagabend stiessen auf der Langensandstrasse in der Stadt Luzern zwei Autos zusammen. Die beiden Autofahrerinnen machen unterschiedliche Angaben zum Stand der Lichtsignalanlage. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Verkehrsunfall hat sich am Dienstag, 21. Dezember 2021, gegen 19.15 Uhr bei der Einmündung der Bodenhofstrasse in die Langensandstrasse in Luzern ereignet. Eine Autolenkerin fuhr von der Bodenhofstrasse herkommend in Richtung Langensandstrasse und beabsichtigte bei der Einmündung stadteinwärts nach links zu fahren. Gleichzeitig fuhr eine Autolenkerin auf der Langensandstrasse in in Richtung Bundesplatz. Die beiden Autos kollidierten. Verletzt wurde niemand, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Aussagen, was den Stand der dortigen Lichtsignalanlage angeht. In diesem Zusammenhang sucht die Luzerner Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang und zum Stand der Ampeln machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (spe)