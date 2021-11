Luzern Briefkästen in Brand gesteckt – Tatverdächtiger festgenommen Am Freitagmorgen wurden in der Stadt Luzern insgesamt vier Briefkästen angezündet. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Es passierte am Freitagmorgen, 19. November. Von 8 bis kurz vor 9 Uhr gingen bei der Luzerner Polizei mehrere Meldungen über brennende Briefkästen in der Stadt Luzern ein, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten an der Morgartenstrasse, an der Obergrundstrasse, am Hirschengraben und an der Bahnhofstrasse (in dieser Reihenfolge) rauchende Briefkasten feststellen. Die Brände konnten von der Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Einer der in Brand gesetzten Briefkästen in der Stadt Luzern. Bild: Luzerner Polizei

Kurz vor 9 Uhr wurde am Schweizerhofquai ein Mann beobachtet, welcher ein selbstgefertigtes Nagelbrett auf der Fahrbahn deponierte. Dieses wurde von Passanten wieder entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte der signalisierte Mann von der Polizei im Bereich Schwanen-/Kapellplatz festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Sierra Leone. Er wurde nach den erfolgten Einvernahmen am Folgetag entlassen.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Insgesamt wurden rund 150 Briefe beschädigt. Die Post konnte praktisch alle Empfänger der beschädigten Sendungen informieren. (dvm)