Bundesplatz in Luzern 1200 Unterschriften gesammelt: Initiative für Café Fédéral an die Stadt übergeben Die Volksinitiative für ein Café im ehemaligen EWL-Servicegebäude am Bundesplatz ist innert eineinhalb Monaten zustande gekommen. Sie fordert einen Treffpunkt inmitten der Verkehrsdrehscheibe.

Nur eineinhalb Monate, nach dem ein überparteiliches Komitee die Pläne für das Café Fédéral im ehemaligen EWL-Servicegebäude am Bundesplatz in Luzern vorgestellt und eine entsprechende Volksinitiative lanciert hatte, ist das Begehren einen Schritt weiter: 1200 gültige Unterschriften hat das Komitee am Montagnachmittag laut einer Medienmitteilung an die Stadtkanzlei übergeben. Die Initiative fordert den Erhalt des Gebäudes und die Umnutzung in ein Café.

Übergabe der Unterschriften vor dem Stadthaus Luzern (von links):

Komiteemitglieder Birgit Aufterbeck und Markus Schulthess, stellvertretender Stadtschreiber Daniel Egli, und die Komiteemitglieder Serge Vollenweider, Adrian Schmid, Iwan Bühler, Julia Schwöbel sowie Toni Bucher. Bild: PD/Komitee

Mit dem Café Fédéral soll mehr Lebensqualität an diesem verkehrsgeplagten Kreisel geschaffen sowie ein neuer Treffpunkt unter den schattenspendenden Lindenbäumen realisiert werden. Ausserdem ist das von Carl Griot & Sohn entworfene Gebäude ein Zeuge der Moderne. Die Umnutzung in ein Café erfordert bauliche Anpassungen.

«Ein sanfter Umbau des sich heute in einem desolaten Zustand befindenden Gebäudes soll den prägenden architektonischen Charakter erhalten und stärken»

, heisst es in der Mitteilung weiter.

So könnte das Café dereinst aussehen. Zeichnung: PD/cafe-federal.ch

Bereits 2017 forderte der Quartierverein Hirschmatt-Neustadt ein Umdenken weg vom reinen Verkehrskreisel hin zu einer besseren Platzgestaltung. Heute unterstützt der Quartierverein das aktuelle Volksbegehren.

(hor)