Stadt Luzern Bundesplatz-Hochhausprojekt: Architekten kritisieren Urteil des Kantonsgerichts Das Projekt mit den beiden Hochhäusern am Bundesplatz in Luzern sei sehr wohl verträglich mit dem Ortsbildschutz, sagen Architekten. Sie wünschen sich vom Bundesgericht eine «seriösere Abwägung».

Die Stadt Luzern habe «ungenügend abgeklärt», ob die seit langem geplante Überbauung beim Bundesplatz nördlich der Bahngleise mit dem Ortsbildschutz vereinbar sei. So urteilte das Luzerner Kantonsgericht im Frühling 2021. Es gab damit einer Beschwerde des privaten Vereins Stadtbild recht. Die Bauherrin HRS Real Estate AG liess sich dadurch nicht beirren und zog das Urteil ans Bundesgericht weiter.

Die Bauprofile stehen schon seit mehr als einem Jahrzehnt auf der Brache zwischen SBB-Gleisen und Bundesplatz (links die Langensandbrücke). Hier ein Bild von 2010, damals diente das leere Grundstück als Autoparkplatz.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 5. Februar 2010)

Die Begründung des Kantonsgerichtsurteils sei «nicht nachvollziehbar», sagt nun auf Anfrage Dieter Geissbühler, Mitglied des Bundes Schweizer Architekten (BSA) sowie der Fachgruppe Architektur und Landschaft beim Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee. Er war als Experte in der Testplanung wie auch im Beurteilungsgremium des Studienauftrages beteiligt.

Das Bauprojekt sei sowohl in der sehr umfassenden und aufwendigen Testplanung als auch in direkter Abstimmung in mehreren Besprechungen mit der Stadtbaukommission der Stadt Luzern als «mit dem Ortsbildschutz verträglich» taxiert worden, betont Geissbühler:

«Das Kantonsgericht nimmt diese fachlich seriöse Arbeit schlicht nicht zur Kenntnis.»

So soll die Überbauung am Bundesplatz aussehen. Visualisierung: Nightnurse Images GmbH



Geplant sind auf der Brache zwei 32 und 35 Meter hohe Gebäude. «Fachlich liesse sich wohl eine noch grössere Höhe an diesem Ort rechtfertigen», sagt Geissbühler. «Die Ausgangslage war aber klar, dass dieser genehmigte Hochhausstandort in Luzern eine maximale Höhe von 35 Meter zulässt.» Im Studienauftrag sei es deshalb nur darum gegangen, «wie diese Höhe – als relativ bescheiden definierte Überhöhe gegenüber dem Baubestand der Neustadt – artikuliert werden soll». Das ausgewählte Projekt habe dies nach der einstimmigen Einschätzung des Beurteilungsgremiums nicht nur besser als alle anderen eingereichten Projekte gemacht, «sondern darüber hinaus mit städtebaulich und architektonisch sehr hoher Qualität».

«Nonchalante Begründung des Gerichtsurteils»

Die Grundeigentümer und die Stadt Luzern als begleitende Behörde hätten sich «um einen fachlich äusserst professionellen und auch transparenten Prozess bemüht», sagt Geissbühler. «Umso erstaunlicher ist die aus meiner Sicht doch ziemlich nonchalante Begründung des Gerichtsentscheides, zumal diese Ergebnisse öffentlich zugänglich waren.» Geissbühler erhofft sich vom Bundesgerichtsurteil «eine in Bezug auf die Beurteilung der Aspekte der Architektur und des Städtebaus seriösere Abwägung».

Norbert Truffer, Obmann des BSA Zentralschweiz, betont auf Anfrage:

«Es ist extrem schade, dass städtebauliche Entscheide immer häufiger von Gerichten beurteilt werden müssen.»

Dabei gehe es häufig um rechtliche Details und «juristische Fallstricke, mit denen ein Projekt, das jemandem nicht passt, zu Fall gebracht werden soll». Dadurch werde die Planungssicherheit für die Architekten unnötig erschwert. Für Truffer ist klar: «Die drei Hochhausstandorte in Luzern am Pilatusplatz, Bundesplatz und Steghof sind durch die von der Bevölkerung genehmigte Zonenplanrevision rechtlich abgesichert.» Das am Bundesplatz geplante Bauprojekt sei «klar mit dem Stadtbild verträglich».