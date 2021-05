Luzern Buspassagierin nach Bremsmanöver verletzt – Polizei sucht Zeugen Am Samstagnachmittag verletzte sich eine Passagierin bei einem Bremsmanöver eines VBL-Busses. Der Bus musste wegen eines abbiegenden Autos abrupt bremsen – die Polizei sucht Zeugen.

(pl) In der Stadt Luzern musste ein Bus der VBL wegen eines abbiegenden Autos abrupt bremsen. Beim Bremsmanöver stürzte eine Passagierin und verletzte sich – sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Gemäss Mitteilung fuhr am Samstag um 14.45 Uhr ein Bus auf der Busspur am Hirschengraben vom Kasernenplatz Richtung Pilatusplatz. Bei der Einmündung der Klosterstrasse soll ein in gleicher Richtung fahrender dunkler Personenwagen mit Aargauer Kontrollschildern unmittelbar vor dem Bus nach rechts abgebogen sein, weshalb der Bus abrupt bremsen musste. Der unbekannte Lenker des abbiegenden Personenwagens soll Richtung Klosterstrasse weitergefahren sein, heisst es weiter.



Die Luzerner Polizei sucht in diesem Zusammenhang den unbekannten Lenker des dunklen Autos mit Aargauer Kontrollschildern oder Personen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Hergang oder dem gesuchten Auto machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.