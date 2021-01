Luzern Corona-Mutation am Schulhaus Maihof: 17 Schüler und zwei Lehrpersonen in Quarantäne An der Primarschule im Luzerner Maihofquartier hat sich ein Kind mit der mutierten Coronavirus-Variante angesteckt.

Das Schulhaus im Luzerner Maihof-Quartier. Bild: Pius Amrein

(sre) Wie das Maihof-Schulhaus mitteilt, wurde die Schulleitung am Mittwoch vom kantonalen Contact-Tracing-Team über die Ansteckung eines Kindes mit der mutierten Coronavirus-Variante informiert. Es handle sich dabei um die «Variant of Concern», also die deutlich ansteckendere B.1.1.7-Variante. Das Kind besuche die 5./6. Klasse a.

Die betroffene Primarklasse mit 17 Schülerinnen und Schülern sei noch am Mittwoch unter Quarantäne gestellt worden, ebenso zwei Lehrpersonen. Zudem befänden sich auch die engen Kontaktpersonen der Betroffenen, sowie die engen Kontakte der Kontaktpersonen in Quarantäne.

Weitergehende Abklärungen sind laut der Schule im Gang. Aktuell läuft der Schulbetrieb für die anderen 15 Klassen unverändert weiter, jedoch könnten noch am Nachmittag weitreichende Entscheidungen getroffen werden.

Update folgt...