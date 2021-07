Luzern Das «Buchparadies» zieht vom Luzerner Bahnhof in die Mall of Switzerland Rochade im Luzerner Buchhandel: Orell Füssli kommt in den Bahnhof ‒ das dortige Buchparadies zieht nach Ebikon.

Im nächsten Frühling eröffnet Orell Füssli im Bahnhof Luzern eine neue Buchhandlung. Weichen muss dafür das Buchparadies beim Ausgang Pilatusstrasse, gegenüber des Interdiscounts. Jetzt ist klar, was mit dem Buchparadies passiert: Im Herbst wird eine neue Filiale in Ebikon eröffnet ‒ im 1. Obergeschoss der Mall of Switzerland, auf 200 Quadratmetern, fast doppelt so gross wie die heutige Bahnhof-Buchhandlung. Letztere wird noch bis ungefähr Weihnachten geöffnet bleiben.

Die Buchparadies AG unterhält drei Filialen in der Schweiz ‒ neben Luzern auch in Rapperswil und Wädenswil. Im Bahnhof Luzern ist das Buchparadies seit fast 21 Jahren präsent.