Luzern Das Kantonsgericht hat entschieden: Die Änderung der Phosphorverordnung ist rechtsmässig Der Kanton Luzern hat die Verordnung für die Umsetzung der dritten Phase des Phosphorprojekts angepasst. Nach eingegangener Massenklage bestätigt das Kantonsgericht die Änderung als rechtsmässig.

Rund um die Mittellandseen soll weniger gedüngt werden. Bild: Pius Amrein, 20. September 2016

In den drei Mittellandseen Sempachersee, Baldeggersee und Hallwilersee hat sich die Phosphorkonzentration zwar verbessert, ist aber nach wie vor zu hoch und die Anforderungen an die Wasserqualität gemäss eidgenössischer Gewässerschutzgesetzgebung werden noch nicht erfüllt. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Um langfristig die Umwelt zu schützen, hat der Kanton deshalb Massnahmen in Kraft gesetzt, welche die Nährstoffemissionen in der Landwirtschaft reduzieren. So hat der Regierungsrat per 2021 die Phosphorverordnung für die Umsetzung der Phase III des Phosphorprojekts verschärft.

Dies bedeutet, dass rund um die Mittellandseen weniger gedüngt werden darf und die Tierbestände nicht aufgestockt werden dürfen. Im August 2020 haben 145 Landwirte beim Kantonsgericht beantragt, die Rechtmässigkeit dieser Änderungen der Phosphorverordnung zu prüfen. Jetzt ist klar: Das Kantonsgericht hat den Antrag der Landwirte abgewiesen, wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt. Es ist zum Schluss gekommen, dass der Regierungsrat aufgrund des kantonalen Rechts zuständig und ermächtigt ist, die Phosphorverordnung mit den angefochtenen Vorschriften zu ergänzen, und dass sich diese rechtskonform anwenden lassen. Eine Gesetzesanpassung durch den Kantonsrat sei dazu nicht nötig, weil die neuen Pflichten grundsätzlich nicht erheblich in die Rechtsstellung der Landwirte eingreifen.

Das Kantonsgericht hält im Urteil zudem fest: «Die angefochtenen Änderungen bezwecken, die bundesrechtlich vorgeschriebene Pflicht des Kantons im Gewässerschutz zu erfüllen.»

Entsprechend gehe es mit den neuen Massnahmen nicht lediglich darum, die Senkung der Phosphorkonzentration zu beschleunigen, sondern darum, die angestrebte Senkung überhaupt einmal zu erreichen. Das Urteil des Kantonsgericht ist noch nicht rechtskräftig. Der zuständige Regierungsrat Fabian Peter, Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements, begrüsst die Entscheidung des Kantonsgerichts und betont in der Mitteilung:

«Unser Departement steht in einem herausfordernden Spannungsfeld zwischen Umwelt und Landwirtschaft. Mir ist es aber ein besonderes Anliegen, dass wir zusammen die gesteckten Ziele erreichen und die Phosphorkonzentration in den Mittellandseen auf ein umweltverträgliches Niveau bringen.»





Der Ausgang des Verfahrens sehe man als wichtigen Schritt hin zur Reduktion der Phosphorbelastung der Mittellandseen und als Bestätigung des eingeschlagenen Weges. (pl)