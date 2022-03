Luzern Das Verkehrshaus erhält den Jaguar von Max Frisch Der bekannte Schweizer Autor Max Frisch schenkte seinen Jaguar 420 einst dem deutschen Filmregisseur Volker Schlöndorff. Nun findet das Auto im Verkehrshaus ein neues Zuhause.

Max Frisch aufgenommen im Jahr 1979 auf einer Fahrt in seinem Jaguar. Bild: Fernand Rausser/Keystone

Das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern bekommt den Jaguar 420 von Max Frisch. Der 1911 in Zürich geborene Autor schenkte sein Auto als Dank für die Verfilmung seines Romans «Homo Faber» dem deutschen Filmregisseur Volker Schlöndorff. Frisch übergab den Jaguar kurz vor seinem Tod 1991 an Schlöndorff. Der Regisseur wird dieses Jahr 93 Jahre alt und hat sich entschieden, den Jaguar 420 von 1967 nun dem Verkehrshaus zu schenken. Dem Fahrzeug wird künftig in der Halle Strassenverkehr eine Themeninsel gewidmet.

Kurz vor seinem Tod verschenkt Max Frisch seinen Jaguar an Volker Schlöndorff. Bild: Karin Pilliod-Hatzky/Max-Frisch-Archiv

Das Auto wird am Freitag, 11. März, im Verkehrshaus Filmtheater übergeben. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos (Kollekte), eine Reservation ist jedoch erforderlich. Die Vorstellung des Jaguars wird um 18 Uhr stattfinden. Der Event dauert voraussichtlich bis 20.45 Uhr.

Den Start macht Verkehrshaus-Direktor Martin Bütikofer mit der Begrüssung. Danach wird der Film «Homo Faber» gezeigt. Anschliessend gibt es mit Volker Schlöndorff eine Talkrunde. Der Leiter des Max-Frisch-Archivs, Tobias Amslinger, wird dieses vorstellen. Es werden zudem Impressionen vom Rücktransport des Jaguars aus Deutschland gezeigt. Am Schluss des Events wird die Übergabe der Fahrzeugschlüssel stattfinden.