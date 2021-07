Luzern Departement Wirtschaft der Hochschule Luzern erhält Gütesiegel Nach einem fünfjährigen Verfahren erhielt das Departement Wirtschaft der Hochschule Luzern die internationale Akkreditierung AACSB. Nur wenige Wirtschaftshochschulen erhalten dieses Zertifikat.

Die AACSB-Akkreditierung zeichne Wirtschaftshochschulen aus, die sowohl bei der Ausbildung als auch bei der Forschung hohe Qualitätsstandards erfüllen. Das Prüfverfahren sei sehr umfangreich und dauere insgesamt rund acht Jahre, schreibt die Hochschule Luzern in einer Mitteilung. Unter anderem werden die Kompetenzen der Studierenden in einem aufwendigen Verfahren gemessen. «Umso mehr freuen wir uns jetzt darüber, dass wir das Zertifikat in den Händen halten», wird Andreas Liebrich, der Leiter der Internationalen Akkreditierung an der Hochschule Luzern, zitiert.

Die Zertifizierung sei vor allem auch für Studentinnen und Studenten wichtig, die sich international für Stellen bewerben wollten. Denn nur gerade sechs Prozent der weltweit besten Wirtschaftshochschulen sind AACSB-akkreditiert, unter anderem die amerikanischen Universitäten Harvard und Yale. (mha)