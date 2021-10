Die Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL gestaltet Lebensraum für Menschen mit Behinderung und schafft Räume, in denen sie ihre persönlichen Möglichkeiten leben und entwickeln können. Mit rund 860 Mitarbeitenden bietet die SSBL an elf Standorten im ganzen Kanton Luzern 305 Wohnplätze im Erwachsenenbereich, 75 Arbeitsplätze für Tagesbeschäftigte sowie 17 Wohnplätze für Kinder im Vorschulalter.

Kiwanis ist eine weltweite Serviceorganisation von selbständigen Clubs. In der Schweiz sind über 7300 Mitglieder in 206 lokalen Clubs engagiert, wie auf der Webseite zu lesen ist. Jeder Club bemüht sich um gezielten Einsatz in seiner Region. Die benötigten Mittel für das soziale Engagement erwirtschaftet jeder Club selbst.