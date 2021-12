Luzern Die Junge Mitte Stadt Luzern erhält einen neuen Präsidenten Nach sechs Jahren im Vorstand der Jungpartei und zweieinhalb Jahre davon als Präsidentin gibt Esther Unternährer-Hagmann nun das Präsidium an Josef Lusser weiter.

Josef Lusser wird der neue Präsident der Jungen Mitte Stadt Luzern. Bild: PD

Esther Unternährer-Hagmann gab am 3. Dezember 2021 an der ordentlichen Generalversammlung nach zweieinhalb Jahren das Präsidium der Jungen Mitte ab. Wie die Junge Mitte der Stadt Luzern mitteilt, war sie insgesamt sechs Jahre im Vorstand. Nun gibt sie ihr Präsidium an Josef Lusser weiter.

Der 29-Jährige ist seit knapp einem Jahr Mitglied der Jungen Mitte Stadt Luzern und konnte die Jungpartei auf städtischer, kantonaler und nationaler Ebene kennenlernen. Für ihn sei es wichtig, Junge für die Politik zu begeistern und junge Anliegen auf das politische Parkett zu bringen. An der Generalversammlung wurde er einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. (rad)