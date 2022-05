Luzern Diesen Sommer keine Buvette auf dem Europaplatz: KKL ist enttäuscht Die Stadt Luzern hat dem KKL keine Bewilligung für den Betrieb des «Dock 14» erteilt. In einem politischen Vorstoss wird dies bedauert.

Viele haben sie an diesen ersten heissen Sommertagen bereits schmerzlich vermisst: Die beliebte Sommerbar «Dock 14» auf dem Europaplatz vor dem Luzerner KKL beim Wagenbachbrunnen, die dort seit 2014 jeweils im Sommer steht. KKL-Mediensprecherin Corinne Schneebeli sagt auf Anfrage: «Wir haben für diesen Sommer von der Stadt Luzern keine Betriebsbewilligung erhalten. Wir bedauern das sehr.»

Auf dem Europaplatz gibt es dieses Jahr keine Sommerbar. Bild: Corinne Glanzmann

Für Bedauern und Erstaunen sorgt dies auch nun bei den beiden Grossstadträten Mirjam Fries und Peter Gmür. Sie haben namens der Mitte-Fraktion eine Interpellation eingereicht, in der sie vom Stadtrat die Gründe für die Absage erfahren wollen. Es sei allgemein anerkannt, dass sich die Buvette vor dem KKL bewährt habe, genauso wie der wichtige und kaum mehr wegzudenkende Einsatz der Einsatzgruppe SIP (Sicherheit/Intervention/Prävention).

«Verbessertes Sicherheitsgefühl» dank Buvetten

Die diversen Buvetten, die seit 2006 an verschiedenen Orten in der Stadt Luzern entstanden sind, sorgten für ein «verbessertes Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum», so die Interpellanten. Auch der Europaplatz, einer der meistfrequentierten Plätze der Stadt, sei bekanntermassen ein «Hotspot». Es komme dort immer wieder zu (Nutzungs-)Konflikten. Der Platz dient als Eingangsbereich zum KKL mit seinen internationalen Gästen, als Durchgangsort für Flanierende rund um die Luzerner Bucht und als Aufenthaltsort am Feierabend oder vor dem Ausgang.

«Welches sind die häufigsten Vorkommnisse auf dem Europaplatz, bei welchen SIP und Polizei eingreifen müssen?», wollen die Interpellanten vom Stadtrat wissen. Und: «Wie hat sich Corona auf das Ausgangsverhalten ausgewirkt? Was sind die entsprechenden Auswirkungen auf den Europaplatz? Was sind die Voraussetzungen, damit auf dem Europaplatz wieder eine Buvette betrieben werden kann?»

Das KKL äussert sich nicht zu den Gründen für die Absage und verweist auf die Stadt. Aber auch dort ist keine Auskunft zu erhalten. Der Stadtrat habe die vor wenigen Tagen eingereichte Interpellation noch nicht beantworten können, sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, auf Anfrage.