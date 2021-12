Luzern Mit Unterwasser-Motorsäge: Drei Stützen der Kapellbrücke werden ersetzt Im Januar werden ein Teil der Pfähle, Zangen und Streben an der Kapellbrücke in der Stadt Luzern ersetzt. Das Wahrzeichen bleibt passierbar.

Der Unterbau der Kapellbrücke wird regelmässig kontrolliert. Die Pfähle des Jochs im Vordergrund zeigen Abnützungserscheinungen. Bild: PD/Stadt Luzern

Ab Montag, 10. Januar 2022, wird ein weiterer Teil des Unterbaus der Kapellbrücke in Luzern saniert. Drei der insgesamt 27 im Wasser stehenden Stützkonstruktionen – sogenannte Joche – zeigen Alterserscheinungen, wie die Stadt Luzern mitteilt. Ein Teil der Pfähle, Zangen und Streben müsse deshalb ausgewechselt werden.

Dieser Pfahl eines Jochs ist abgenutzt und wird erneuert werden. Bild: PD / Stadt Luzern

Bei dem Verfahren werden Taucher zum Einsatz kommen. «Unter anderem werden die bestehenden alten Stützen zirka ein Meter unter Wasser mit einer Art Unterwassermotorsäge abgetrennt und durch neue ersetzt», schreibt die Stadt. Für das Gelingen sei eine «enge Zusammenarbeit zwischen den Tauchern und den zuständigen Zimmermannsfachleuten von grosser Bedeutung». Das Vorgehen habe sich in der Vergangenheit bewährt.

Die Pfähle und Streben sind dem Reusswasser ausgesetzt. Bild: PD / Stadt Luzern

Brücke bleibt stets begehbar

Die Arbeiten an der Brücke erfolgen in Zusammenarbeit mit dem Ressort Denkmalpflege und Kulturgüterschutz der Stadt Luzern und auch die kantonale Denkmalpflege wurde zugezogen, heisst es weiter. Die Arbeiten würden in Absprache mit Luzern Tourismus ausgeführt. Diese Sanierung kostet rund 170’000 Franken.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis am 18. Februar dauern und sollten also vor Beginn der Fasnachtsferien abgeschlossen sein. Die Brücke bleibt während der Sanierung von beiden Seiten begeh- und durchgängig passierbar. (spe)