Luzern / Emmen Dieb klaut das Portemonnaie eines Taxifahrers – Polizeidiensthund Dodge kann ihn schnappen Am frühen Montagmorgen hat ein Mann einem Taxifahrer in der Stadt Luzern das Portemonnaie gestohlen und ist geflüchtet. Dabei hat er nicht mit dem Polizeidiensthund Dodge gerechnet.

Ein 30-jähriger Mann hat in der Nacht auf Montag einem Taxifahrer in der Stadt Luzern das Portemonnaie entwendet. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, ist der Mann danach mit einem Komplizen geflüchtet. Der Polizeidiensthund Dodge nahm daraufhin die Fährte des Diebes auf und verfolgte sie über drei Kilometer. In Emmen konnte die Polizei den Dieb festnehmen und das Portemonnaie sicherstellen. (fmü)