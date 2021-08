Wettbewerb Luzerner sollen für ihre Gesundheit und die Verkehrsplaner aufs Velo steigen Luzern beteiligt sich unter dem Namen «Luzern fährt Velo» an der nationalen Velo-Challenge «Cyclomania» im September. Die Bevölkerung kann via kostenloser App mitradeln.

Die nationale Velo-Challenge «Cyclomania» findet von 1. bis zum 30. September 2021 in 16 Gemeinden und Regionen der Schweiz statt. Der Kanton Luzern beteiligt sich unter dem Namen «Luzern fährt Velo» und als einziger Kanton an der schweizweiten Veloförderaktion von Pro Velo Schweiz, heisst es ist einer Mitteilung vom Mittwoch.

Hier die Anleitung für Velofahrer, teilnehmen möchten: Zuerst die kostenlose App «Cyclomania» downloaden, die es in beiden Stores gibt. Ist die App auf dem Handy installiert, kann man sich für die «Challenge Luzern fährt Velo» registrieren und so Kilometer und Punkte sammeln. Wer das Punktemaximum von 60 Punkten erreicht, nimmt automatisch an der Verlosung eines Velos teil. Zu gewinnen gibt es ein Stadtvelo von Velociped in Kriens im Wert von 1'460 Franken. Mit Punkten belohnt werden alle Strecken ab 500 Metern, die im Kanton Luzern starten oder enden. Die App funktioniert ähnlich wie ein Schrittzähler und zeigt jederzeit an, wie viele Kilometer man sich bewegt hat. Details gibt es hier.

So sieht die App «Cyclomania» aus. lu.ch

Ziel der Aktion «Luzern fährt Velo» ist, dass die Luzernerinnen und Luzerner im Alltag und in der Freizeit vermehrt in die Pedale treten, erklärt Tamara Estermann, Leiterin der Fachstelle Gesundheitsförderung. «Eine Fahrt mit dem Velo bringt zusätzliche Bewegung in unseren Alltag. Dies stärkt die Muskulatur und der Kreislauf kommt in Schwung.» Erwachsene sollten sich idealerweise mindestens 2,5 Stunden pro Woche bei mittlerer Intensität bewegen.



App soll auch Verkehrsplanern helfen

Weiter teilt der Kanton Luzern mit, dass die App «Cyclomania» im Hintergrund «anonym und unter Einhaltung des Datenschutzes die Daten der gefahrenen Wegstrecken» sammelt. Dies hat laut Patrick Abegg, Mobilitätskoordinator des Kantons Luzern. folgenden Nutzen:

«Die Verkehrsplaner erhalten so die Information, welche Velostrecken im Kanton Luzern wie oft genutzt werden. Dieses Wissen liefert uns eine zusätzliche Datenbasis für bestehende und künftige Planungen von Verkehrsinfrastrukturen.»

Je mehr Menschen im Kanton Luzern sich an der Aktion beteiligen und mitfahren, umso genaueres Datenmaterial erhält der Kanton Luzern. Die App erfasst alle Strecken ab 500 Meter, die mit dem Velo oder zu Fuss zurückgelegt werden.