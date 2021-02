Luzern Fahrzeugbrand im Tunnel Schlund auf der A2: Autobahn in Richtung Norden gesperrt Auf der Autobahn A2 bei Luzern brennt ein Fahrzeug. Die Autobahn ist gesperrt, eine Umleitung ist signalisiert.

(rem) Die Autobahn A2 ist am Donnerstagabend gesperrt worden. Grund dafür ist der Brand eines Fahrzeuges, wie ein Sprecher der Luzerner Polizei auf Anfrage sagte. Betroffen ist der Bereich zwischen Luzern-Horw und Luzern-Kriens.

Ob eines oder mehrere Fahrzeuge in den Brand verwickelt sind und ob es Verletzte gibt, ist derzeit unklar. Reisende aus Richtung Gotthard in Richtung Norden werden via Verzweigung Altdorf A4 und A14 umgeleitet.