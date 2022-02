Luzern Fasnacht in der Hosentasche: «Die Vereinigte» lancieren Fasnachts-App Die neue Smartphone-App bietet eine Übersicht über die geplanten Fasnachtsaktivitäten in und um Luzern. Sie ist für alle kostenlos.

Die Mobile-Applikation enthält ein Verzeichnis sämtlicher 80 Fasnachtsgruppierungen, die der Dachorganisation «die Vereinigte» angehören. Und sie enthält die Programme von allen offiziellen Guuggerbühnen und Corsos, welche geplant sind, heisst es in einer Mitteilung. Es gibt auch eine Fasnachtsagenda mit Anlässen von Luzerner Guuggenmusigen. Mit einer interaktiven Stadtkarte finden die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler die mobil installierten WC-Boxen, die Sanitätsposten oder die Guuggerbühnen in Luzern.

Die interaktive Stadtkarte der neuen App. Bild: PD

«Wir sind seit rund einem Jahr an der Entwicklung dieser Applikation und wollen für alle rund 80 Fasnachtsformationen, die ‹der Vereinigte› angehören, einen Mehrwert schaffen. Die Smartphone-App soll aber auch für alle angefressenen Fasnächtlerinnen und Guuggenmusig-Freunde eine kostenlose Dienstleistung sein, um sich an der Lozärner Fasnacht zu orientieren», wird Präsident Röbi Marty zitiert. Sämtliche bestehenden Informationskanäle, wie ausgedruckte Plakate an den Guuggerbühnen oder das Programm vom Monstercorso, würden in dieser App zusammengefasst. Und man wolle die rund 4000 Guuggerinnen und Guugger aus Luzern damit noch näher zusammenbringen.

Für die Fasnacht 2022, welche gemäss heutigem Wissensstand stattfinden könne, seien alle wichtigen Daten und Zeiten in der App aufgeschaltet. Weiter sollen regelmässig Fasnachtsformationen vorgestellt werden und Neuigkeiten aus den Vereinsleben die Community bereichern. (fmü)

Infos zum Download gibt es unter diesem Link.