Luzern «Filme für die Erde» – auch das Neubad und das Stattkino sind am Festival mit dabei Rund um die Themen Konsum, nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung bringt das Festival Filme für die Erde ausgewählte Dokumentarfilme ins Neubad und ins Stattkino. Anhand der Filme, die am 19. und 21. November gezeigt werden, wird die Geschichte hinter unseren Alltagsprodukten erzählt.

Nach Luzern kommt das Festival dieses Jahr am 19. und 21. November. Bild: PD

Mit 17'000 Schülerinnen und Schülern sowie Erwachsenen gehört das Filme für die Erde Festival zu den grössten Umweltfestivals der Deutschschweiz. Im Rahmen dessen werden die besten Umweltdokumentationen des Jahres mit dem Ziel gezeigt, Gross und Klein für den Umwelt- und Klimaschutz zu begeistern und zum Handeln zu inspirieren. Wie die Organisation des Festivals in einer Mitteilung schreibt, sollen dieses Jahr am 19. und 21. November solche Filme auch in Luzern, nämlich im Neubad und im Stattkino, gezeigt werden.

Programm des 11. Filme für die Erde Festivals

Gezeigt werden die Filme in Luzern im Neubad und im Stattkino. Symbolbild

Am diesjährigen Festival finden sich Themen wie Konsum, nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung. Dabei sollen Fragen wie «Was wissen wir eigentlich über die Produkte, die wir konsumieren?» und «Wie viele Verarbeitungsschritte, Länder und Hände durchlaufen sie, bis sie bei uns im Supermarktregal stehen?» beantwortet werden. Dadurch sollen wichtige ökologische Fragen beleuchtet und die Geschichte hinter vielen unserer Produkte erzählt werden. Auch sollen Lösungsansätze für nachhaltigere Landwirtschaft und Lebensmittel geliefert werden, wie Filme für die Erde Schweiz weiter schreibt.

Neben den Filmen stehen auch Ausstellungsstände, Repair Cafés, Diskussionen und Workshops auf dem Programm, an denen die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden und sich lokal vernetzen können.

Die Filmhighlights 2021

Insgesamt neun verschiedene Filme werden im Neubad und Stattkino im Rahmen des Festivals gezeigt. Wir haben für Sie eine Bildergalerie mit der jeweiligen Beschreibung des Films zusammengestellt:

Der Auftakt der öffentlichen Vorführungen macht «Kinder der Klimakrise». Darin nehmen junge Mädchen ihre Zukunft selbst in die Hand und setzen sich mit erfrischender Klarheit für ein Leben ohne Wasserknappheit und Luftverschmutzung ein. Ihre kreativen Aktionen machen Hoffnung und zeigen, dass alle etwas gegen die Klimakrise tun können.

Detaillierte Informationen zum Festival und zum Filmprogramm sind auf der Festivalwebsite zu finden. Auf derselben Internetseite wird ab Ende Oktober auch das definitive Rahmenprogramm veröffentlicht. (rad)