Luzern Für Unternehmen mit Umsatz bis zu fünf Millionen Franken: Regierungsrat passt Härtefallverordnung an Vor rund drei Wochen hat der Bund einen wesentlichen Öffnungsschritt vollzogen. Folglich hat der Luzerner Regierungsrat das kantonale Härtefallmodell analysiert und auf die aktuelle Situation angepasst.





Seit ein paar Wochen sind mit wenigen Ausnahmen alle Betriebe – unabhängig von der Branche – wieder geöffnet. Das wirkt sich auch auf die Auszahlung der Härtefallunterstützung aus, schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Der Regierungsrat hat beschlossen, Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu fünf Millionen Franken bis und mit April 2021 nach dem bisherigen Modell zu entschädigen und sie für die geschlossenen Monate mit A-fonds-perdu-Geldern zu unterstützen. Der Umsatzrückgang spielte dabei keine Rolle (gemäss Härtefallkategorien im Kanton Luzern: Kategorie 1).



Für die Monate Mai und Juni 2021 soll das Berechnungsmodell des Bundes angewendet werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei diesem Modell ist der Umsatzrückgang massgeblich für die finanzielle Unterstützung. Die Regierung habe dies in Absprache mit den Branchen- und Wirtschaftsverbänden sowie den Sozialpartnern so entschieden, damit dem Gleichbehandlungsgrundsatz verstärkt Rechnung getragen werden könne.

Im Detailhandel gebe es Unternehmen, die trotz behördlicher Schliessungen 2020 eine steigende Nachfrage verzeichnen konnten und folglich kaum Einbussen hinnehmen mussten. Die Dossiers dieser Unternehmen werden detailliert geprüft, um allfällige Überkompensationen zu vermeiden, schreibt der Kanton abschliessend. (pl)