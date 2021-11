Luzern Gemeinden stärken die regionale Kulturförderung – diese steht aber weiterhin auf wackligen Beinen Sechs Luzerner Gemeinden sind wieder im Boot, wenn es um die Förderung von Kulturprojekten geht. Damit sind aber nicht alle Probleme gelöst. Die IG Kultur spricht von einem «fragilen Zustand».

Auch das Comic-Festival Fumetto gehört zu den Empfängern von Strukturbeiträgen. Im Bild: Eine Besucherin betrachtet die Werke von Maria Luque in der Galerie f5.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 27. März 2019)

Die regionale Kulturförderung rund um die Agglo Luzern hat schwierige Jahre hinter sich: Mehrere Gemeinden sind aus der zuständigen Regionalkonferenz Kultur (RKK) ausgetreten, was den Geldfluss ausdünnte und eine Reform des Fördermodells nötig machte. Dieser anspruchsvollen Aufgabe hat sich der regionale Entwicklungsträger LuzernPlus angenommen – und kann nun einen ersten Erfolg verbuchen. Sechs Gemeinden sind nämlich wieder im Boot, wenn es um Projektbeiträge geht: Adligenswil, Ebikon, Greppen, Inwil, Udligenswil und Vitznau. Alle diese Gemeinden waren in den vergangenen Jahren von der RKK abgesprungen.

In einer Mitteilung spricht LuzernPlus von einem «Zeichen für die solidarische Kulturförderung». Gerettet ist diese allerdings noch nicht. Denn während die Gemeinden die Projektbeiträge stärken, stehen die Strukturbeiträge nach wie vor auf wackeligen Beinen. Das ist kein Wunder, sind doch die Strukturbeiträge wesentlich kontroverser als die Projektbeiträge.

Die Krux mit den Strukturbeiträgen

Zur Erklärung: Für Projekte können Künstlerinnen und Künstler Gesuche einreichen, die dann einzeln geprüft werden. Diese Fördergelder summieren sich jährlich auf rund 500'000 Franken – pro gesprochenem Betrag steuert der Kanton die Hälfte bei. Das heisst, auf die Gemeinden entfällt im Schnitt etwa 250'000 Franken pro Jahr. Mit ihrem Wiedereinstieg unterstützen die sechs genannten Gemeinden auch ihre eigenen Kunstschaffenden. Denn nur wer in einer Gemeinde wohnt, die in «Projekt-Topf» einzahlt, darf ein entsprechendes Gesuch stellen.

Die Strukturbeiträge sind ganz anders gelagert. Mit diesen Geldern wird ein jährlicher Betrag an mittelgrosse Kulturhäuser mit regionaler Ausstrahlung gesprochen; etwa ans Comicfestival Fumetto, ans Museum Bellpark in Kriens, an den Südpol oder ans Kleintheater. Auch bei den Strukturbeiträgen stehen unterm Strich gut 500'000 Franken pro Jahr – mit dem wichtigen Unterschied, dass sich der Kanton hier nicht finanziell beteiligt.

Kanton Luzern will Aufgabenteilung nicht auflösen

Wenn es nach SP-Kantonsrätin Helene Meyer-Jenni geht, würde sich das ändern; sie forderte die Kantonsregierung per Postulat auf, einen «eigenen finanziellen Beitrag» an die Strukturbeiträge zu leisten. Diesem Vorschlag steht der Regierungsrat skeptisch gegenüber. Denn was die Kulturförderung betrifft, besteht eine historisch gewachsene Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden: Während der Kanton die grossen Kulturbetriebe wie KKL, Kunstmuseum und Verkehrshaus unterstützt, sind die Gemeinden für die mittelgrossen Betriebe zuständig.

Zurzeit arbeitet der Kanton Luzern eine Lösung für die Strukturbeiträge aus. Da sich niemand um die Finanzierung reisst, ist das alles andere als einfach. So äussert sich denn auch die IG Kultur Luzern, die ebenfalls Strukturbeiträge erhält, zurückhaltend zu den neuesten Entwicklungen. «Die Stärkung der Projektförderung ist sicherlich ein wichtiger Schritt», schreibt deren Geschäftsführer Gianluca Pardini. «Die grosse Baustelle ist jedoch der fragile Zustand der regionalen Strukturförderung – hier braucht es in naher Zukunft eine tragfähige Lösung.» Auch er bringt eine Mitfinanzierung durch den Kanton Luzern ins Spiel: eine solche werde «vielleicht unabdingbar».