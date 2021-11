Luzern Gesamtprojekt Unterlachen: Stadtrat beantragt beim Stadtparlament 874'000 Franken Die Stadt Luzern und Energie Wasser Luzern (EWL) planen und realisieren gemeinsam das Gesamtprojekt Unterlachen. Im Dezember soll das Stadtparlament über den entsprechenden Projektierungskredit entscheiden.

Im Gebiet Unterlachen/Industriestrasse entsteht in den nächsten Jahren ein neues Quartier. Als erster Schritt müssen die vielen bestehenden Werkleitungen verlegt und neue gebaut werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die umliegenden Gemeindestrassen teilweise neu gestaltet und aufgewertet werden. Das Gesamtprojekt Unterlachen fasst all diese Vorhaben zusammen und koordiniert das Vorgehen der beteiligten Institutionen. Für die Erarbeitung des Bauprojekts beantragt der Stadtrat beim Stadtparlament ein Projektierungskredit in der Höhe von 874'000 Franken, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt. Das Stadtparlament soll voraussichtlich am 16. Dezember 2021 darüber entscheiden – umgesetzt werden kann das Gesamtprojekt frühestens Ende 2024.

Die EWL Areal AG setzt das Projekt Rotpol um (www.ewl-areal.ch) und direkt gegenüber realisiert die Kooperation Industriestrasse Luzern eine Überbauung (www.kooperation-industriestrasse.ch). Das Betriebs- und Gestaltungskonzept sieht vor, dass bei der Industriestrasse ein Quartierplatz mit wenig motorisiertem Verkehr entsteht. Beim Geissensteinring hingegen stehe eine sichere Verkehrsverbindung im Fokus. Dabei soll das Trottoir und der beidseitige Velostreifen verbreitert werden. An der Kellerstrasse sollen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz neue Bushaltekanten für die Haltestellen «Brünigstrasse» und «Tiefe» entstehen.

Das Siegerprojekt für die Überbauung auf dem ewl-Areal. Visualisierung: PD

Neubau und Sanierung von Werkleitungen

Die umfangreichen Bauvorhaben für alle bestehenden und neuen Werkleitungen sind in einem Vorprojekt zusammengestellt. Sie umfassen Massnahmen an Kanalisationen, am Allmendlibach sowie den Wasser-, Gas-, Elektro- und See-Energie-Leitungen. Damit das Areal und die umliegenden Liegeschaften mit See-Wärme versorgt werden können, müssen neue Leitungen durch die Kellerstrasse und den Geissensteinring verlegt werden. Der Allmendlibach soll parallel zur Industriestrasse um- und teilweise offengelegt werden. Um bei starken Niederschlägen Überschwemmungen zu verhindern, wird im Geissensteinring und in der Industriestrasse ein unterirdischer Speicherkanal realisiert. Ausserdem müssen die Mischabwasserleitungen in der Brünig- und nördlichen Fruttstrasse vergrössert und eine Regenabwasserleitung im Geissensteinring saniert werden. (pl)