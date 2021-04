Defizite wegen Corona Der ÖV darbt – und ein Rothenburger Transportunternehmen wünscht die Ausschreibung der Luzerner Buslinien Dass im ÖV keine Gewinne erlaubt sind, die Risiken aber bei den Unternehmen haften bleiben, ist Marc Ziegler von der Auto AG Rothenburg ein Dorn im Auge. Er schlägt zwei Alternativen vor.

Ein Linienbus der Auto AG Rothenburg unterwegs zwischen Rain und Hildisrieden.

Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 16. April 2021)

Eine Branche, die hart von der Coronakrise getroffen wird, ist der ÖV; 2020 sind die Passagierzahlen und Einnahmen eingebrochen. Es zeichnet sich ab, dass die Bilanzen in den Luzerner ÖV-Firmen schlecht ausfallen werden. Die private Auto AG Rothenburg, die auch im ÖV tätig ist, hat unlängst sein Geschäftsergebnis präsentiert – und dies zum Anlass genommen, die Finanzierungspolitik im Kanton Luzern und in der Schweiz zu kritisieren.

Die Auto AG betreibt insgesamt zehn Buslinien im Luzerner Agglomerations- und Regionalverkehr. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Unternehmen einen Passagierrückgang von 6,9 auf 5,5 Millionen. Marc Ziegler, CEO der Auto AG, führt seine Kritik auf Anfrage näher aus:

«Das jetzige Finanzierungssystem ist aus meiner Sicht ein seltsamer Hybrid, bei dem die Unternehmen einerseits am ÖV nichts verdienen dürfen, andererseits aber die Risiken selbst tragen müssen.»

Marc Ziegler, der CEO Auto AG Group.

Konkret heisst das: Wer im Kanton Luzern am ÖV Geld verdient, muss diesen Gewinn in die Spezialreserven stecken – dort ist das Geld sozusagen zweckgebunden. Aufgrund der coronabedingten Verluste erhalten ÖV-Firmen, die keine Reserven bilden konnten oder diese bereits aufgelöst haben, eine Defizitdeckung von Bund und Kantonen. Dies hat der Bundesrat in einem dringlichen Bundesgesetz so vorgeschrieben, wie der Verkehrsverbund Luzern (VVL) auf Anfrage schreibt. Luzern folgt also den Vorgaben des Bundes.

Lösung des Kantons Zürich sei fairer

Trotzdem hadert Marc Ziegler mit den Rahmenbedingungen: «Diese Vorgaben vergraulen von vornherein jedes private Unternehmen, das im ÖV tätig werden will», findet er. «Denn wer will schon in ein Geschäft einsteigen, bei dem man keinen Gewinn machen darf, das Eigenkapital nicht verzinsen kann und, falls ein Gewinn entsteht, diesen zurückstellen muss?» Das sei auch der Grund, weshalb es nur wenige private ÖV-Betriebe gebe.

Marc Ziegler sieht zwei Alternativen zum jetzigen Hybrid-Modell: ein konsequent öffentliches oder ein konsequent privatwirtschaftliches.

Für das öffentliche Modell könne der Kanton Zürich als Beispiel gelten: Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) ist anders organisiert als der VVL. Der ZVV kassiert die Erlöse aus dem Verkauf der ZVV-Tickets ein. Der Verbund trägt also das Erlösrisiko – und nicht die Transportunternehmen selbst. «Dieses Modell ist einzigartig in der Schweiz», hält der VVL fest. Ziegler ist der Meinung, dass die Zürcher Lösung wesentlich fairer wäre als die Luzerner.

könne der Kanton Zürich als Beispiel gelten: Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) ist anders organisiert als der VVL. Der ZVV kassiert die Erlöse aus dem Verkauf der ZVV-Tickets ein. Der Verbund trägt also das Erlösrisiko – und nicht die Transportunternehmen selbst. «Dieses Modell ist einzigartig in der Schweiz», hält der VVL fest. Ziegler ist der Meinung, dass die Zürcher Lösung wesentlich fairer wäre als die Luzerner. Das privatwirtschaftliche Modell bestehe darin, Buslinien auszuschreiben. Den Zuschlag für den Betrieb erhalte dann die beste und günstigste Firma. Dann wäre es Sache des Unternehmens, ob Gewinn oder Verlust erwirtschaftet wird.

Als Privatwirtschaftler macht Ziegler kein Geheimnis daraus, welches Modell er bevorzugt. «Würden die Linien ausgeschrieben, würde das den gesunden Wettbewerb und die Effizienz fördern», sagt er.

«Günstig, effizient und qualitativ vertretbar wäre mir lieber als teuer und gewinnfrei.»

Ziegler räumt ein, dass es sich nicht um ein spezifisches Luzerner Thema handelt. Er will aber eine Diskussion über ein neues ÖV-Modell anstossen. Gerade die Subventionsfälle VBL, Postauto und weitere hätten gezeigt, dass Gewinnverbot und Dividenden-Forderungen ein enormes Konfliktpotenzial bergen.

Nachzahlungen von rund 5 Millionen Franken

Einen Rückzug aus dem ÖV erwäge die Auto AG nicht, betont Ziegler. Die Konzession laufe noch bis Ende 2025 – es sei geplant, sie zu verlängern. Allerdings sieht er die Zukunft des ÖV für private Unternehmen durchaus kritisch; er glaubt, dass man noch relativ lange mit einem Rückgang der Ticketeinnahmen zu kämpfen habe. «Die Prognosen für 2022 erscheinen mir vielerorts zu optimistisch.»

Von den 14 Luzerner Transportunternehmen hätten mehrere Anträge auf Defizitdeckung eingereicht, schreibt der VVL auf Anfrage. Die Gesuche werden zurzeit vom Bundesamt für Verkehr (BAV) geprüft. «Aufgrund der bis dato eingereichten Gesuche gehen wir von Nachzahlungen von rund 5 Millionen Franken aus», schreibt VVL-Mediensprecher Romeo Degiacomi auf Anfrage. Der VVL geht davon aus, dass die Nachzahlungen noch vor den Sommerferien erfolgen werden.

Ein Postauto- und ein VBL-Bus am Bahnhof Luzern. Bild: Dominik Wunderli (20. Januar 2021)

Hohe Verluste bei Postauto und VBL

Auch die Postauto AG betreibt Linien in Luzern. Mediensprecher Ben Küchler weist auf Anfrage darauf hin, dass das entsprechende Gesetz seit gut 20 Jahren bestehe. «Fakt ist, dass wir unsere Reserven nun aufbrauchen, um das Defizit 2020 zu decken», so Küchler. «Es ist momentan unklar, wie die Defizite der kommenden Jahre gedeckt werden sollen.» Die öffentliche Hand werde einspringen müssen, wenn sie nicht wolle, dass der ÖV nachhaltigen Schaden nehme. Schweizweit habe Postauto im regionalen Personalverkehr 2020 Ertragsausfälle von rund 50 Millionen Franken einstecken müssen. Konkrete Zahlen zu Luzern gebe es nicht. Küchler betont:

«Die Auswirkungen sind massiv.»

Deshalb sei es wichtig, rasch eine Lösung zu finden, wie allfällige Ausfälle 2021 kompensiert werden sollen.

Auch bei den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL) ist die Defizitdeckung ein Thema. Näheres sagt das Unternehmen derzeit nicht dazu – und verweist auf eine kommende Bilanzmedienkonferenz. Klar ist, dass das Jahr 2020 für die VBL alles andere als erfreulich war. Bereits bekannt ist, dass die Fahrgastzahlen um rund einen Drittel zurückgingen. «Wir rechnen – wie bereits im vergangenen Jahr prognostiziert und kommuniziert – mit einem Verlust zwischen 5 und 10 Millionen Franken», hält Mediensprecher Sämi Deubelbeiss fest.