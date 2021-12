Luzern Grosser Stadtrat will, dass EWL ihr Stammareal an die Stadt überträgt Der Stadtrat muss das Geschäft gegen seinen Willen prüfen - SP und Grüne setzten sich im Grossen Stadtrat durch. Keine Chance hatte hingegen ein Verkaufsverbot von EWL-Grundstücken an Private.

Auf dem Stammareal von Energie Wasser Luzern (EWL) an der Industriestrasse ist eine Grossüberbauung mit Büros, Wohnungen und einem Feuerwehr-Stützpunkt geplant. EWL würde dafür das Grundstück an die Bauherrin EWL-Areal AG im Baurecht abgeben. Doch nun soll der Stadtrat EWL vorschlagen, dass diese das Grundstück als Sachdividende an ihre Eigentümerin, also die Stadt, ausschüttet. Im Gegenzug würde die Bardividende einmalig reduziert. Auch weitere EWL-Grundstücke sollen so in den Schoss der Stadt zurückfallen. Der Grosse Stadtrat hat ein entsprechendes SP-Postulat am Donnerstag mit 24 Ja- zu 21 Nein-Stimmen überwiesen - gegen den Willen des Stadtrats.

Dieser bezeichnete die Forderung bereits in der Vorstossantwort als unrealistisch. Würde die Stadt das Areal Industriestrasse als Sachdividende erhalten, müsste sie im Gegenzug während 13 Jahren auf Dividenden verzichten - das könne sie sich nicht leisten, so der Stadtrat. Zudem warnte der Stadtrat vor einer drohenden Projektverzögerung. «Wir sehen weder finanzielle noch andere Vorteile in der Rückführung des Grundstücks», doppelte Stadtrat Martin Merki (FDP) im Rat vergeblich nach. Weniger Aktiven, Vermögen und Gewinnmöglichkeiten würden EWL schwächen - «wir aber haben ein Interesse an einer starken EWL».

Das EWL-Areal heute. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 29. Oktober 2019)

Kritik von bürgerlicher Seite

Unverständnis für die Forderung gab es auf bürgerlicher Seite: «Warum der EWL Grundstücke entziehen? Sie braucht Mittel und Flexibilität für die Dekarbonisierung», argumentierte etwa Andreas Felder (Mitte). «Selten sind wir mit einer Antwort des Stadtrats so deckungsgleich», sagte Damian Hunkeler (FDP). Die Planung beim EWL-Areal sei zu weit fortgeschritten, zudem verlöre die Stadt das Vertrauen als verlässliche Partnerin bei öffentlich-privaten Partnerschaften. Und auch Jules Gut (GLP) fand, es brauche eine schlagkräftige und finanzstarke EWL.

Christa Wenger (Grüne) sprach derweil von einer Win-win-Situation: «Es geht ja nur darum, dass das Areal wieder im städtischen Besitz ist, statt EWL kann genauso gut die Stadt das Grundstück im Baurecht abgeben.» Ihre Partei sei offen für weitere solche Ausschüttungen. Für Simon Roth (SP) gehört die Stadtentwicklung schlicht nicht zu den Aufgaben von EWL, deshalb sei die Stadt die richtige Eigentümerin: «Wir halten auch das Konstrukt EWL-Areal AG für untauglich.» Dieser Aussage widersprach Stadtrat Adrian Borgula (Grüne): «Die drei Eigentümerinnen EWL, Stadt und ABL funktionieren gut zusammen.» Das zeige sich etwa nach dem Rückzug des Kantons aus dem Projekt. Wie die Nutzflächen verschoben werden sollen, werde gemeinsam erarbeitet.

Blick auf die Industriestrasse in Zukunft, rechts die geplante Überbauung auf dem EWL-Areal. Visualisierung: PD

Verkaufsverbot von EWL-Grundstücken ist vom Tisch

In einem weiteren Postulat verlangten SP und Junge Grüne die Prüfung eines Verkaufsverbots für EWL-Liegenschaften an Private, weil Verkäufe aus ihrer Sicht «eine Vernichtung von Volksvermögen» sind. Genehm wären einzig gemeinnützige oder staatliche Organisationen. «Braucht die EWL Landwirtschaftsland in Engelberg? Nein! Aber mit unserem Vorstoss entziehen wir diesen Boden der Spekulation», sagte Jona Studhalter (Junge Grüne). Dennoch lehnte der Grosse Stadtrat den Vorstoss ab - die Nein-Stimmen kamen auch von einigen Grünen selber. «In Engelberg zum Beispiel besteht kein öffentlich-städtisches Interesse am Grundstück, deshalb sehen wir keinen Grund für diese Verkaufseinschränkung», sagte Christa Wenger (Grüne). Wie Roger Sonderegger (Mitte) ausführte, will die Klosterkäserei das Grundstück in Engelberg zwecks Erweiterung des Betriebs kaufen. Er sagte:

«Mit einem Verkaufsverbot könnte die AG das Land nicht kaufen. Wir wissen gar nicht, was wir hier in Luzern anstellen, wenn wir ein solches Postulat überweisen.»

Der Stadtrat lehnte das Verkaufsverbot ohnehin vehement ab, wie er bereits in seiner Antwort auf das Postulat von SP/Junge Grüne schrieb: Es sei eine unzulässige Einmischung in die Rechte und Pflichten des EWL-Verwaltungsrats. Von einer Vernichtung von Volksvermögen könne zudem keine Rede sein. Da EWL zu 100 Prozent der Stadt gehöre, kämen Erlöse letztlich wieder der Stadt zugute.